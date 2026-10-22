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Мошенники выманили у вдовы участника СВО 12 миллионов рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенники выманили у вдовы участника СВО 12 миллионов рублей
Мошенники выманили у вдовы участника СВО 12 миллионов рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники выманили у вдовы участника СВО 12 миллионов рублей
Мошенники выманили у вдовы участника СВО из Пензенской области 12 миллионов рублей, они связались с ней под предлогом получения денежной награды за погибшего... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:49+0300
2026-10-22T15:49+0300
общество
россия
финансы
москва
умвд
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САРАТОВ, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники выманили у вдовы участника СВО из Пензенской области 12 миллионов рублей, они связались с ней под предлогом получения денежной награды за погибшего мужа, сообщило региональное УМВД. Как уточнили РИА Новости в УМВД, мошенники вышли на связь с женщиной после того, как она получила денежную выплату за погибшего на СВО мужа. Они представились сотрудниками военного комиссариата и сообщили, что также положена награда в виде денежного довольствия. Для получения денег она продиктовала номер СНИЛС. После этого с ней связался лжесотрудник силового ведомства, заявивший, что она якобы стала соучастницей преступления, передав данные в запрещенную организацию. "Он убедил женщину снять около 4 миллионов рублей, пояснив, что деньги "меченые" и их нужно передать мужчине в Москве, назвав кодовое слово", - говорится в сообщении УМВД в канале на платформе "Макс". Она выполнила требование мошенников, при этом они оплатили ей билеты в Москву и проживание в гостинице, уточнили в УМВД. Позже женщина сообщила злоумышленникам, что ей должна поступить еще одна выплата за погибшего мужа в размере 9 миллионов рублей. Они потребовали, чтобы после поступления денег она действовала по той же схеме. "Получив выплату, женщина вновь отправилась в Москву и передала преступникам 8 миллионов рублей", - добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, отметили в ведомстве.
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общество , россия, финансы, москва, умвд
Общество , РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, УМВД
15:49 22.10.2026
 
Мошенники выманили у вдовы участника СВО 12 миллионов рублей

В Пензенской области мошенники выманили 12 миллионов рублей у вдовы участника СВО

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САРАТОВ, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники выманили у вдовы участника СВО из Пензенской области 12 миллионов рублей, они связались с ней под предлогом получения денежной награды за погибшего мужа, сообщило региональное УМВД.
Как уточнили РИА Новости в УМВД, мошенники вышли на связь с женщиной после того, как она получила денежную выплату за погибшего на СВО мужа. Они представились сотрудниками военного комиссариата и сообщили, что также положена награда в виде денежного довольствия. Для получения денег она продиктовала номер СНИЛС.
После этого с ней связался лжесотрудник силового ведомства, заявивший, что она якобы стала соучастницей преступления, передав данные в запрещенную организацию.
"Он убедил женщину снять около 4 миллионов рублей, пояснив, что деньги "меченые" и их нужно передать мужчине в Москве, назвав кодовое слово", - говорится в сообщении УМВД в канале на платформе "Макс".
Она выполнила требование мошенников, при этом они оплатили ей билеты в Москву и проживание в гостинице, уточнили в УМВД. Позже женщина сообщила злоумышленникам, что ей должна поступить еще одна выплата за погибшего мужа в размере 9 миллионов рублей. Они потребовали, чтобы после поступления денег она действовала по той же схеме.
"Получив выплату, женщина вновь отправилась в Москву и передала преступникам 8 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, отметили в ведомстве.
 
ОбществоРОССИЯФинансыМОСКВАУМВД
 
 
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