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На производство лекарств в Москве направят 190 млрд рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ
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На производство лекарств в Москве направят 190 млрд рублей
На производство лекарств в Москве направят 190 млрд рублей - 22.10.2026, ПРАЙМ
На производство лекарств в Москве направят 190 млрд рублей
На производство лекарств и обеспечение ими льготных категорий горожан в бюджете Москвы на ближайшие три года предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:47+0300
2026-10-22T12:47+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874509684.jpg?1792662448
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На производство лекарств и обеспечение ими льготных категорий горожан в бюджете Москвы на ближайшие три года предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр отметил, что в 2027-2029 годах запланирован дальнейший рост столичных производств лекарств и медицинских изделий. Москвичей льготных категорий продолжат обеспечивать эффективными и современными препаратами. "В 2027-2029 годах на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей, из них в 2027-м - свыше 62 миллиардов рублей", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Ранее глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. На столичное здравоохранение в ближайшие три года планируется направить порядка 2 триллионов рублей.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
12:47 22.10.2026
 
На производство лекарств в Москве направят 190 млрд рублей

Собянин: на производство лекарств для льготников в Москве направят 190 миллиардов рублей

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. На производство лекарств и обеспечение ими льготных категорий горожан в бюджете Москвы на ближайшие три года предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в 2027-2029 годах запланирован дальнейший рост столичных производств лекарств и медицинских изделий. Москвичей льготных категорий продолжат обеспечивать эффективными и современными препаратами.
"В 2027-2029 годах на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей, из них в 2027-м - свыше 62 миллиардов рублей", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Ранее глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. На столичное здравоохранение в ближайшие три года планируется направить порядка 2 триллионов рублей.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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