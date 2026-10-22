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МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре - 22.10.2026, ПРАЙМ
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МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре
МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре - 22.10.2026, ПРАЙМ
МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре
МТС откроет продажи новых моделей iPhone в ноябре, рассказали РИА Новости в компании. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:24+0300
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бизнес
технологии
мтс
wildberries
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МТС откроет продажи новых моделей iPhone в ноябре, рассказали РИА Новости в компании. "Полноценные продажи новых iPhone с возможностью купить смартфон без предварительной заявки планируем открыть в ноябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что конкретные сроки будут зависеть от графика поставок и доступности устройств. Мировой старт продаж устройства запланирован на 23 октября 2026 года. В начале сентября Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "М.Видео" запустили предзаказ на новые модели iPhone 18 Pro и Pro Max в России - цены на маркетплейсах начинаются от 141 тысячи рублей. Ранее в октябре корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд ритейлеров и маркетплейсов в России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфонов iPhone Duo, цены на нее на крупных российских площадках начинаются от 332 тысяч рублей.
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бизнес, технологии, мтс, wildberries, ozon
Бизнес, Технологии, МТС, Wildberries, Ozon
16:24 22.10.2026
 
МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре

МТС в ноябре откроет продажи новых моделей iPhone без предварительной заявки

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МТС откроет продажи новых моделей iPhone в ноябре, рассказали РИА Новости в компании.
"Полноценные продажи новых iPhone с возможностью купить смартфон без предварительной заявки планируем открыть в ноябре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкретные сроки будут зависеть от графика поставок и доступности устройств.
Мировой старт продаж устройства запланирован на 23 октября 2026 года.
В начале сентября Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "М.Видео" запустили предзаказ на новые модели iPhone 18 Pro и Pro Max в России - цены на маркетплейсах начинаются от 141 тысячи рублей.
Ранее в октябре корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд ритейлеров и маркетплейсов в России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфонов iPhone Duo, цены на нее на крупных российских площадках начинаются от 332 тысяч рублей.
 
БизнесТехнологииМТСWildberriesOzon
 
 
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