https://1prime.ru/20261022/mts--874525067.html

МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре

МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре - 22.10.2026, ПРАЙМ

МТС откроет продажи новых iPhone в ноябре

МТС откроет продажи новых моделей iPhone в ноябре, рассказали РИА Новости в компании. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:24+0300

2026-10-22T16:24+0300

2026-10-22T16:24+0300

бизнес

технологии

мтс

wildberries

ozon

https://img.cdn1prime.ru/img/83850/59/838505924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fd80a9891ada070dff5bb5de89d5643.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МТС откроет продажи новых моделей iPhone в ноябре, рассказали РИА Новости в компании. "Полноценные продажи новых iPhone с возможностью купить смартфон без предварительной заявки планируем открыть в ноябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что конкретные сроки будут зависеть от графика поставок и доступности устройств. Мировой старт продаж устройства запланирован на 23 октября 2026 года. В начале сентября Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "М.Видео" запустили предзаказ на новые модели iPhone 18 Pro и Pro Max в России - цены на маркетплейсах начинаются от 141 тысячи рублей. Ранее в октябре корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд ритейлеров и маркетплейсов в России открыли предзаказ на новую раскладную модель смартфонов iPhone Duo, цены на нее на крупных российских площадках начинаются от 332 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, мтс, wildberries, ozon