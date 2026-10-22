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МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб

МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб - 22.10.2026, ПРАЙМ

МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб

Компания МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:54+0300

2026-10-22T16:54+0300

2026-10-22T16:54+0300

рынок

мтс

банк россии

россельхозбанк

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Компания МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску привязан к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 145 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки на 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами. Первоначально размещение планировалось в объеме не менее 10 миллиардов рублей. Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, мтс, банк россии, россельхозбанк