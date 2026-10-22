https://1prime.ru/20261022/mts-874526715.html
МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб
МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб - 22.10.2026, ПРАЙМ
МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб
Компания МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:54+0300
2026-10-22T16:54+0300
2026-10-22T16:54+0300
рынок
мтс
банк россии
россельхозбанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874526715.jpg?1792677292
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Компания МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску привязан к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 145 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки на 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами. Первоначально размещение планировалось в объеме не менее 10 миллиардов рублей.
Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.
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рынок, мтс, банк россии, россельхозбанк
Рынок, МТС, Банк России, Россельхозбанк
МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд руб
МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном на 30 млрд рублей
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Компания МТС разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску привязан к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 145 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки на 12-летние облигации серии 003Р-04 с офертой через два года и три месяца и ежемесячными купонами. Первоначально размещение планировалось в объеме не менее 10 миллиардов рублей.
Предварительная дата технической части размещения - 27 октября. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.