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Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным
Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным - 22.10.2026, ПРАЙМ
Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным
Наличие аквапарков в городах-миллионниках России должно стать обязательным, в настоящее время поддержано строительство 20 аквапарков по программе льготного... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:37+0300
2026-10-22T17:37+0300
бизнес
туризм
максим решетников
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874528539.jpg?1792679845
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наличие аквапарков в городах-миллионниках России должно стать обязательным, в настоящее время поддержано строительство 20 аквапарков по программе льготного кредитования, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, для развития инфраструктуры предусмотрен 251 миллиард рублей, из которых 127 миллиардов рублей – это субсидирование процентных ставок по программе льготного кредитования, благодаря которым предусмотрено создание крупных гостиниц. "У нас по факту получилась программа поддержки строительства аквапарков в нашей стране. У нас там более 20 аквапарков. Для нашей северной страны это не менее важно, чем развитие отдаленных курортов, куда люди раз в год прилетают. Наличие аквапарка в городе-миллионнике должно, наверное, стать практически обязательным", - сказал он. Он отметил, что данная программа льготного кредитования поддерживается Минэкономразвития и регионы ей пользуются. Так, в настоящее время поддержано строительство 300 отелей на 63 тысячи номеров, также введены в эскплуатацию 46 объектов на 10 тысяч номеров.
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бизнес, туризм, максим решетников, госдума
Бизнес, Туризм, Максим Решетников, Госдума
17:37 22.10.2026
 
Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным

Решетников: наличие аквапарков в городах-миллионниках России должно стать обязательным

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наличие аквапарков в городах-миллионниках России должно стать обязательным, в настоящее время поддержано строительство 20 аквапарков по программе льготного кредитования, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, для развития инфраструктуры предусмотрен 251 миллиард рублей, из которых 127 миллиардов рублей – это субсидирование процентных ставок по программе льготного кредитования, благодаря которым предусмотрено создание крупных гостиниц.
"У нас по факту получилась программа поддержки строительства аквапарков в нашей стране. У нас там более 20 аквапарков. Для нашей северной страны это не менее важно, чем развитие отдаленных курортов, куда люди раз в год прилетают. Наличие аквапарка в городе-миллионнике должно, наверное, стать практически обязательным", - сказал он.
Он отметил, что данная программа льготного кредитования поддерживается Минэкономразвития и регионы ей пользуются. Так, в настоящее время поддержано строительство 300 отелей на 63 тысячи номеров, также введены в эскплуатацию 46 объектов на 10 тысяч номеров.
 
БизнесТуризмМаксим РешетниковГосдума
 
 
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