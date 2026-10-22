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Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным

Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным - 22.10.2026, ПРАЙМ

Наличие аквапарков в городах-миллионниках должно стать обязательным

Наличие аквапарков в городах-миллионниках России должно стать обязательным, в настоящее время поддержано строительство 20 аквапарков по программе льготного... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:37+0300

2026-10-22T17:37+0300

2026-10-22T17:37+0300

бизнес

туризм

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наличие аквапарков в городах-миллионниках России должно стать обязательным, в настоящее время поддержано строительство 20 аквапарков по программе льготного кредитования, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, для развития инфраструктуры предусмотрен 251 миллиард рублей, из которых 127 миллиардов рублей – это субсидирование процентных ставок по программе льготного кредитования, благодаря которым предусмотрено создание крупных гостиниц. "У нас по факту получилась программа поддержки строительства аквапарков в нашей стране. У нас там более 20 аквапарков. Для нашей северной страны это не менее важно, чем развитие отдаленных курортов, куда люди раз в год прилетают. Наличие аквапарка в городе-миллионнике должно, наверное, стать практически обязательным", - сказал он. Он отметил, что данная программа льготного кредитования поддерживается Минэкономразвития и регионы ей пользуются. Так, в настоящее время поддержано строительство 300 отелей на 63 тысячи номеров, также введены в эскплуатацию 46 объектов на 10 тысяч номеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, максим решетников, госдума