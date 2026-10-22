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Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету со вставкой из сердолика

Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету со вставкой из сердолика - 22.10.2026, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету со вставкой из сердолика

Национальный банк Казахстана продолжил серию "Магические символы" - новую коллекционную монету из серебра со вставкой из сердолика можно носить одновременно как | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:47+0300

2026-10-22T12:47+0300

2026-10-22T12:47+0300

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АСТАНА, 22 окт - ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана продолжил серию "Магические символы" - новую коллекционную монету из серебра со вставкой из сердолика можно носить одновременно как украшение и оберег, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. Сердолик у казахов издавна символизировал благополучие и радость. Считалось, что он мог защитить от болезней, насылаемых нечистыми силами. "Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету Aqyq из серии монет "Магические символы". Название Aqyq отсылает к казахскому слову, которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона, используемые в украшениях и декоративных изделиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что монета изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из сердолика, ее масса составляет 20 граммов, диаметр - 33 миллиметра. Качество изготовления монеты - antique silver, номинал составляет 1 тысячу тенге (2,2 доллара), тираж - 5 тысяч экземпляров. Уточняется, что монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе в городе Усть-Каменогорске. В их оформлении отражены традиции казахского ювелирного искусства: зернь, традиционный орнамент на оборотной стороне, а также техника инкрустации сердоликом. В верхней части монеты предусмотрено отверстие для цепочки или шнурка, позволяющее носить ее как украшение. "Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - добавили в Нацбанке. Серия коллекционных монет "Магические символы" выпускается в Казахстане с 2016 года, каждая монета посвящена определенному символу или амулету, часто с отсылкой к культурным или религиозным традициям.

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