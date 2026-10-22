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Никитин представит коллективу Минтранса нового министра транспорта Ядрова
Никитин представит коллективу Минтранса нового министра транспорта Ядрова - 22.10.2026, ПРАЙМ
Никитин представит коллективу Минтранса нового министра транспорта Ядрова
Назначенный вице-премьером России Андрей Никитин в четверг представит коллективу Минтранса нового министра транспорта Дмитрия Ядрова, сообщили РИА Новости в... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:41+0300
2026-10-22T14:41+0300
2026-10-22T14:41+0300
бизнес
владимир путин
росавиация
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Назначенный вице-премьером России Андрей Никитин в четверг представит коллективу Минтранса нового министра транспорта Дмитрия Ядрова, сообщили РИА Новости в министерстве. Президент России Владимир Путин в четверг назначил Никитина на должность заместителя председателя правительства России, курирующего транспортную отрасль. С 2025 года и до этого Никитин был министром транспорта России. На пост министра транспорта Путин назначил Ядрова, который с 2023 года возглавлял Росавиацию. "Вице-премьер Андрей Никитин сегодня представит коллективу Минтранса нового министра транспорта России Дмитрия Ядрова", - сообщили в Минтрансе в четверг.
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бизнес, владимир путин, росавиация
Бизнес, Владимир Путин, Росавиация
Никитин представит коллективу Минтранса нового министра транспорта Ядрова
Вице-премьер Никитин в четверг представит Минтрансу нового министра транспорта Ядрова