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Никитин представил коллективу Минтранса нового министра Ядрова

Никитин представил коллективу Минтранса нового министра Ядрова - 22.10.2026, ПРАЙМ

Никитин представил коллективу Минтранса нового министра Ядрова

Вице-премьер России Андрей Никитин представил коллективу Минтранса нового министра Дмитрия Ядрова, сообщил Минтранс. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:24+0300

2026-10-22T20:24+0300

2026-10-22T20:29+0300

бизнес

владимир путин

росавиация

госдума

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин представил коллективу Минтранса нового министра Дмитрия Ядрова, сообщил Минтранс. Президент России Владимир Путин в четверг назначил Никитина на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. С 2025 года и до сих пор Никитин был министром транспорта РФ. На пост министра транспорта Путин назначил Ядрова, который с 2023 года возглавлял Росавиацию. "Андрей Никитин представил коллективу Минтранса нового министра. Указом президента на эту должность сегодня назначен Дмитрий Ядров. Нового главу ведомства традиционно чествовали на Рождественке", - говорится в сообщении министерства. Вице-премьер отметил, что кандидатура нового министра получила единогласную поддержку президента, правительства и Госдумы, и подчеркнул его профессиональные и управленческие качества. "Знаю его по совместной работе как человека системного, который умеет принимать решения, доводить начатое до конца и в то же время умеет слушать и слышать позицию. Уверен, Дмитрий Викторович, что вы со всеми задачами справитесь. Я со своей стороны буду транспорту максимально помогать и работать на общий результат. А он у нас единый – надежность и эффективность транспортной системы", – процитированы слова Никитина. В свою очередь, Ядров поблагодарил руководство страны за оказанное доверие, а также коллег по Минтрансу, Росавиации и своих наставников за поддержку. "В Минтрансе сформирована сильная команда. Андрей Сергеевич ее усилил, и весь коллектив сегодня работает слаженно и устойчиво. Уверен, что мы эту работу продолжим и выполним все задачи, которые ставят перед транспортным комплексом президент и правительство", – приводятся в сообщении слова Ядрова. Минтранс пишет, что за большой личный вклад в проведение государственной политики в области транспорта глава Минтранса Ядров по традиции вручил Никитину знак отличия министра транспорта РФ "За труд и пользу".

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бизнес, владимир путин, росавиация, госдума