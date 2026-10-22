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Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС

Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС - 22.10.2026, ПРАЙМ

Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС

"Новатэк" перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт из России. Об этом журналистам в... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:55+0300

2026-10-22T09:55+0300

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газ

европа

леонид михельсон

новатэк

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СТАМБУЛ, 22 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт из России. Об этом журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума заявил глава компании Леонид Михельсон. "По всему миру", — ответил он на вопрос, куда компания перенаправит СПГ после 2027 года, когда в Европе начнет действовать запрет.При этом Михельсон отметил, что у Европы еще есть время пересмотреть свое решение и тем самым поддержать свою промышленность. "У нас проблем нет, мы решаем все эти вопросы — уход на другой рынок. Но Европа должна поддерживать свою промышленность, я считаю. Время есть", — сказал он, уточнив, что возможность для пересмотра решений сохраняется.По его словам, в 21-м пакете санкций ЕС было принято решение, что европейские компании, имевшие долгосрочные договоры и занимавшиеся логистикой по ним, могут дальше работать с Россией на поставки на любые другие рынки. "Надо посмотреть, может быть, в том числе и оставить это на европейском рынке", — добавил Михельсон.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на трубопроводный газ действует с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

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газ, европа, леонид михельсон, новатэк, ес