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Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС
Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС - 22.10.2026, ПРАЙМ
Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС
"Новатэк" перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт из России. Об этом журналистам в... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:55+0300
2026-10-22T10:09+0300
газ
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СТАМБУЛ, 22 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт из России. Об этом журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума заявил глава компании Леонид Михельсон. "По всему миру", — ответил он на вопрос, куда компания перенаправит СПГ после 2027 года, когда в Европе начнет действовать запрет.При этом Михельсон отметил, что у Европы еще есть время пересмотреть свое решение и тем самым поддержать свою промышленность. "У нас проблем нет, мы решаем все эти вопросы — уход на другой рынок. Но Европа должна поддерживать свою промышленность, я считаю. Время есть", — сказал он, уточнив, что возможность для пересмотра решений сохраняется.По его словам, в 21-м пакете санкций ЕС было принято решение, что европейские компании, имевшие долгосрочные договоры и занимавшиеся логистикой по ним, могут дальше работать с Россией на поставки на любые другие рынки. "Надо посмотреть, может быть, в том числе и оставить это на европейском рынке", — добавил Михельсон.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на трубопроводный газ действует с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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газ, европа, леонид михельсон, новатэк, ес
Газ, ЕВРОПА, Леонид Михельсон, Новатэк, ЕС
09:55 22.10.2026 (обновлено: 10:09 22.10.2026)
 
Михельсон: Новатэк перенаправит СПГ по всему миру после запрета ЕС

Глава Новатэка: у Европы есть время пересмотреть запрет на СПГ и помочь промышленности

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Председатель правления, член совета директоров компании "Новатэк" Леонид Михельсон
%Председатель правления, член совета директоров компании Новатэк Леонид Михельсон - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СТАМБУЛ, 22 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт из России. Об этом журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума заявил глава компании Леонид Михельсон. "По всему миру", — ответил он на вопрос, куда компания перенаправит СПГ после 2027 года, когда в Европе начнет действовать запрет.
При этом Михельсон отметил, что у Европы еще есть время пересмотреть свое решение и тем самым поддержать свою промышленность. "У нас проблем нет, мы решаем все эти вопросы — уход на другой рынок. Но Европа должна поддерживать свою промышленность, я считаю. Время есть", — сказал он, уточнив, что возможность для пересмотра решений сохраняется.
По его словам, в 21-м пакете санкций ЕС было принято решение, что европейские компании, имевшие долгосрочные договоры и занимавшиеся логистикой по ним, могут дальше работать с Россией на поставки на любые другие рынки. "Надо посмотреть, может быть, в том числе и оставить это на европейском рынке", — добавил Михельсон.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на трубопроводный газ действует с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
 
ГазЕВРОПАЛеонид МихельсонНоватэкЕС
 
 
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