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"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года
"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года
Чтобы покрыть рост спроса на газ в мире до 2050 года, потребуются новые производственные мощности на 2 триллиона кубометров в год, заявил глава "Новатэка"... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:51+0300
2026-10-22T13:51+0300
газ
леонид михельсон
новатэк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874513734.jpg?1792666300
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Чтобы покрыть рост спроса на газ в мире до 2050 года, потребуются новые производственные мощности на 2 триллиона кубометров в год, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Чтобы компенсировать падение и покрыть растущий спрос, понадобятся новые мощности по добыче примерно на 2 триллиона кубометров в год", - сказал он в ходе XIX Веронского евразийского экономического форума. Михельсон отметил, что сегодня мир потребляет 4,3 триллиона кубометров в год, а к 2050 году ожидается рост спроса до 5,5 триллиона кубометров. "Это означает, что в следующие 25 лет надо будет добыть 120-125 триллионов кубометров. Для сравнения, в предыдущие 25 лет было добыто 87 триллионов", - добавил глава "Новатэка".
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газ, леонид михельсон, новатэк
Газ, Леонид Михельсон, Новатэк
13:51 22.10.2026
 
"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года

Глава "Новатэка" Михельсон: для покрытия роста спроса на газ потребуются новые мощности

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Чтобы покрыть рост спроса на газ в мире до 2050 года, потребуются новые производственные мощности на 2 триллиона кубометров в год, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Чтобы компенсировать падение и покрыть растущий спрос, понадобятся новые мощности по добыче примерно на 2 триллиона кубометров в год", - сказал он в ходе XIX Веронского евразийского экономического форума.
Михельсон отметил, что сегодня мир потребляет 4,3 триллиона кубометров в год, а к 2050 году ожидается рост спроса до 5,5 триллиона кубометров.
"Это означает, что в следующие 25 лет надо будет добыть 120-125 триллионов кубометров. Для сравнения, в предыдущие 25 лет было добыто 87 триллионов", - добавил глава "Новатэка".
 
ГазЛеонид МихельсонНоватэк
 
 
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