https://1prime.ru/20261022/novatek-874513734.html

"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года

"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" рассказал, как покрыть рост спроса на газ до 2050 года

Чтобы покрыть рост спроса на газ в мире до 2050 года, потребуются новые производственные мощности на 2 триллиона кубометров в год, заявил глава "Новатэка"... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

2026-10-22T13:51+0300

газ

леонид михельсон

новатэк

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Чтобы покрыть рост спроса на газ в мире до 2050 года, потребуются новые производственные мощности на 2 триллиона кубометров в год, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Чтобы компенсировать падение и покрыть растущий спрос, понадобятся новые мощности по добыче примерно на 2 триллиона кубометров в год", - сказал он в ходе XIX Веронского евразийского экономического форума. Михельсон отметил, что сегодня мир потребляет 4,3 триллиона кубометров в год, а к 2050 году ожидается рост спроса до 5,5 триллиона кубометров. "Это означает, что в следующие 25 лет надо будет добыть 120-125 триллионов кубометров. Для сравнения, в предыдущие 25 лет было добыто 87 триллионов", - добавил глава "Новатэка".

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газ, леонид михельсон, новатэк