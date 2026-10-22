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"Новатэк" призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ
"Новатэк" призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ). | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:06+0300
2026-10-22T14:06+0300
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ).
"ЕС все равно принимает решение отказаться от поставок российского СПГ с 1 января 2027 года, до этой даты есть еще 71 день... Еще до всех кризисов, когда спотовый рынок только рос, мы всегда призывали сохранять долгосрочные контракты. Уверен, это актуально для Турции именно сейчас", - сказал он, выступая на сессии Веронского евразийского экономического форума.
По словам Михельсона, подход Турции к обеспечению собственной энергобезопасности всегда был продуманным в отличие от Европы.
"Турция никогда не сталкивалась с нехваткой физических объемов. Но, к сожалению, кризис сказался и на турецкой экономике. Контракты на спотовые поставки энергоносителей всегда привязаны к биржевой цене, и это повлекло огромные переплаты", - уточнил он.
Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее в октябре после встречи с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром.
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газ, турция, европа, леонид михельсон, новатэк, ес
Газ, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, Леонид Михельсон, Новатэк, ЕС
"Новатэк" призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ
Глава "Новатэка" Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ).
"ЕС все равно принимает решение отказаться от поставок российского СПГ с 1 января 2027 года, до этой даты есть еще 71 день... Еще до всех кризисов, когда спотовый рынок только рос, мы всегда призывали сохранять долгосрочные контракты. Уверен, это актуально для Турции именно сейчас", - сказал он, выступая на сессии Веронского евразийского экономического форума.
По словам Михельсона, подход Турции к обеспечению собственной энергобезопасности всегда был продуманным в отличие от Европы.
"Турция никогда не сталкивалась с нехваткой физических объемов. Но, к сожалению, кризис сказался и на турецкой экономике. Контракты на спотовые поставки энергоносителей всегда привязаны к биржевой цене, и это повлекло огромные переплаты", - уточнил он.
Россия и Турция имеют схожие мнения в вопросе развития сотрудничества в энергетической сфере, такое мнение высказал журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее в октябре после встречи с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром.