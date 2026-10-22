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Михельсон: отказ ЕС от газа РФ ухудшит рынок СПГ

Михельсон: отказ ЕС от газа РФ ухудшит рынок СПГ - 22.10.2026, ПРАЙМ

Михельсон: отказ ЕС от газа РФ ухудшит рынок СПГ

Если решение Евросоюза (ЕС) отказаться от российского газа останется в силе, то ситуация с сжиженным природным газом (СПГ) в мире станет еще хуже, заявил глава... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:20+0300

2026-10-22T14:20+0300

2026-10-22T14:20+0300

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европа

ближний восток

германия

леонид михельсон

ес

новатэк

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Если решение Евросоюза (ЕС) отказаться от российского газа останется в силе, то ситуация с сжиженным природным газом (СПГ) в мире станет еще хуже, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в ходе Веронского Евразийского экономического форума. "Если решение ЕС об отказе от российских поставок останется в силе, ситуация только ухудшится", - сказал он, комментируя дефицит СПГ на мировом рынке на фоне ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Михельсон напомнил, что ситуация с высокими ценами на газ, которую можно наблюдать в мире на текущий момент, не является новой. "Мы видели их в 2021-2022 году", - уточнил он. Последствия для экономики подобных кризисов, как в этом году, можно оценить на примере Европы, подчеркнул глава "Новатэка". По его словам, в Евросоюзе уже закрылось 160 крупнейших заводов химической промышленности. В Германии четыре года подряд падает индекс промпроизводства и на 70% подорожали удобрения. Однако несмотря на эти факторы, ЕС все равно принял решение отказаться от поставок российского СПГ с 1 января 2027 года. "До этой даты есть еще 71 день. Возможно, в Европе еще раз оценят, нужно ли это решение? Не стоит ли его отменить? Еще время есть", - заключил Михельсон. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

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газ, европа, ближний восток, германия, леонид михельсон, ес, новатэк