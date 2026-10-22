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"Новатэк" ведет переговоры с Турцией о поставках СПГ

"Новатэк" ведет переговоры с Турцией о поставках СПГ - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" ведет переговоры с Турцией о поставках СПГ

"Новатэк" ведет переговоры с Турцией о поставках СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Веронского Евразийского экономического... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:22+0300

2026-10-22T14:22+0300

2026-10-22T14:22+0300

газ

турция

леонид михельсон

новатэк

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" ведет переговоры с Турцией о поставках СПГ, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Ранее в четверг Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа. Отвечая на вопрос, о потенциальных поставках какого СПГ он говорил в ходе своего выступления на форуме, Михельсон сказал: "Новатэковского". Он не стал уточнять, на какой стадии находятся переговоры.

турция

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газ, турция, леонид михельсон, новатэк