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В Нижнем Новгороде стартовал первый Нижегородский экономический форум

В Нижнем Новгороде стартовал первый Нижегородский экономический форум - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде стартовал первый Нижегородский экономический форум

Первый Нижегородский экономический форум (НЭФ) стартовал в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:34+0300

2026-10-22T10:34+0300

2026-10-22T10:34+0300

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - ПРАЙМ. Первый Нижегородский экономический форум (НЭФ) стартовал в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Представители власти, руководители предприятий и дипломаты из более чем 20 стран мира, в том числе Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии, государств СНГ, Африки и Европы, собрались на площадке "Академии Маяк" имени А.Д. Сахарова. Участники форума обсудят выход на зарубежные рынки, привлечение инвестиций и развитие совместных проектов. "Конечно, нынешняя геополитическая обстановка отразилась на экономике. Заниматься продвижением региона на международных площадках стало сложнее. Но это не повод остановить эту работу", – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что за 2025 год в Нижегородской области произошел рост экспорта на 5,8% - до 6 миллиардов долларов. "А когда санкции снизятся, мы рванем наверх, ведь нахождение в тепличных условиях расслабляет", - отметил глава региона. По словам организаторов, одной из ключевых тем форума станет международная кооперация в рамках СНГ, БРИКС и ШОС. Представители бизнеса, дипломатического корпуса и институтов развития обсудят производственные связи, международные расчеты и логистику. Отдельные сессии будут посвящены медицинскому туризму, международному сотрудничеству в образовании, подготовке кадров и молодежным инициативам. Организатор НЭФ - правительство Нижегородской области и областное кадровое агентство "ОКА".

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