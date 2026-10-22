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ОАЭ вложат дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции

ОАЭ вложат дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции - 22.10.2026, ПРАЙМ

ОАЭ вложат дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции

Власти ОАЭ намерены инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции, сообщает пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:15+0300

2026-10-22T20:15+0300

2026-10-22T20:15+0300

мировая экономика

греция

абу-даби

оаэ

мухаммед аль нахайян

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ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. Власти ОАЭ намерены инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции, сообщает пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office. "ОАЭ объявили о намерении инвестировать дополнительно 15 миллиардов евро в рамках совместной инвестиционной инициативы с Греческой Республикой", - сообщила пресс-служба столичного эмирата. О соглашение было объявлено в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна. Согласно заявлению, эмиратско-греческий инвестиционный механизм был запущен в мае 2022 года с объемом финансирования 4 миллиарда евро и привел к осуществлению ряда значимых сделок в стратегически важных отраслях, включая энергетику и здравоохранение.

греция

абу-даби

оаэ

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мировая экономика, греция, абу-даби, оаэ, мухаммед аль нахайян