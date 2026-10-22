Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/oae-874537260.html
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро
Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:12+0300
2026-10-22T22:13+0300
мировая экономика
греция
абу-даби
оаэ
мухаммед аль нахайян
кириакос мицотакис
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874537260.jpg?1792696411
ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна, передает эмиратское информационное агентство WAM. "В ходе делового форума его высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его превосходительство Кириакос Мицотакис стали свидетелями объявления о подписании 18 меморандумов о взаимопонимании, соглашений и коммерческих партнерств между ОАЭ и Греческой Республикой на общую сумму 12,75 миллиарда евро", - говорится в сообщении WAM. Согласно сообщению, подписанные в рамках эмиратско-греческого бизнес-форума соглашения охватывают цифровую инфраструктуру, передовые технологии, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, промышленность, логистику, транспорт и порты, здравоохранение и медико-биологические науки, а также продовольственную безопасность. Ранее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office заявила о намерении ОАЭ инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции вдобавок к запущенному в мае 2022 года механизму инвестиционного партнерства с объемом финансирования 4 миллиарда евро.
греция
абу-даби
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, греция, абу-даби, оаэ, мухаммед аль нахайян, кириакос мицотакис
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, Абу-Даби, ОАЭ, Мухаммед Аль Нахайян, Кириакос Мицотакис
22:12 22.10.2026 (обновлено: 22:13 22.10.2026)
 
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро

WAM: ОАЭ и Греция подписали 18 соглашений на 12,75 миллиарда евро

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"В ходе делового форума его высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его превосходительство Кириакос Мицотакис стали свидетелями объявления о подписании 18 меморандумов о взаимопонимании, соглашений и коммерческих партнерств между ОАЭ и Греческой Республикой на общую сумму 12,75 миллиарда евро", - говорится в сообщении WAM.
Согласно сообщению, подписанные в рамках эмиратско-греческого бизнес-форума соглашения охватывают цифровую инфраструктуру, передовые технологии, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, промышленность, логистику, транспорт и порты, здравоохранение и медико-биологические науки, а также продовольственную безопасность.
Ранее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office заявила о намерении ОАЭ инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции вдобавок к запущенному в мае 2022 года механизму инвестиционного партнерства с объемом финансирования 4 миллиарда евро.
 
Мировая экономикаГРЕЦИЯАбу-ДабиОАЭМухаммед Аль НахайянКириакос Мицотакис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала