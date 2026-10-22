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ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро
Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:12+0300
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ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна, передает эмиратское информационное агентство WAM. "В ходе делового форума его высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его превосходительство Кириакос Мицотакис стали свидетелями объявления о подписании 18 меморандумов о взаимопонимании, соглашений и коммерческих партнерств между ОАЭ и Греческой Республикой на общую сумму 12,75 миллиарда евро", - говорится в сообщении WAM. Согласно сообщению, подписанные в рамках эмиратско-греческого бизнес-форума соглашения охватывают цифровую инфраструктуру, передовые технологии, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, промышленность, логистику, транспорт и порты, здравоохранение и медико-биологические науки, а также продовольственную безопасность. Ранее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office заявила о намерении ОАЭ инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции вдобавок к запущенному в мае 2022 года механизму инвестиционного партнерства с объемом финансирования 4 миллиарда евро.
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мировая экономика, греция, абу-даби, оаэ, мухаммед аль нахайян, кириакос мицотакис
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, Абу-Даби, ОАЭ, Мухаммед Аль Нахайян, Кириакос Мицотакис
ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро
WAM: ОАЭ и Греция подписали 18 соглашений на 12,75 миллиарда евро
ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"В ходе делового форума его высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его превосходительство Кириакос Мицотакис стали свидетелями объявления о подписании 18 меморандумов о взаимопонимании, соглашений и коммерческих партнерств между ОАЭ и Греческой Республикой на общую сумму 12,75 миллиарда евро", - говорится в сообщении WAM.
Согласно сообщению, подписанные в рамках эмиратско-греческого бизнес-форума соглашения охватывают цифровую инфраструктуру, передовые технологии, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, промышленность, логистику, транспорт и порты, здравоохранение и медико-биологические науки, а также продовольственную безопасность.
Ранее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office заявила о намерении ОАЭ инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции вдобавок к запущенному в мае 2022 года механизму инвестиционного партнерства с объемом финансирования 4 миллиарда евро.