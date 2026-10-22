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ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро

ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро - 22.10.2026, ПРАЙМ

ОАЭ и Греция подписали соглашения на 12,75 миллиарда евро

Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:12+0300

2026-10-22T22:12+0300

2026-10-22T22:13+0300

мировая экономика

греция

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мухаммед аль нахайян

кириакос мицотакис

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ДУБАЙ, 22 окт - ПРАЙМ. Восемнадцать соглашений на общую сумму 12,75 миллиарда евро были подписаны в ходе визита в Грецию наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна, передает эмиратское информационное агентство WAM. "В ходе делового форума его высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и его превосходительство Кириакос Мицотакис стали свидетелями объявления о подписании 18 меморандумов о взаимопонимании, соглашений и коммерческих партнерств между ОАЭ и Греческой Республикой на общую сумму 12,75 миллиарда евро", - говорится в сообщении WAM. Согласно сообщению, подписанные в рамках эмиратско-греческого бизнес-форума соглашения охватывают цифровую инфраструктуру, передовые технологии, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, промышленность, логистику, транспорт и порты, здравоохранение и медико-биологические науки, а также продовольственную безопасность. Ранее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office заявила о намерении ОАЭ инвестировать дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Греции вдобавок к запущенному в мае 2022 года механизму инвестиционного партнерства с объемом финансирования 4 миллиарда евро.

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абу-даби

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мировая экономика, греция, абу-даби, оаэ, мухаммед аль нахайян, кириакос мицотакис