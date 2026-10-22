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Объем инвестиций в Приморье за год вырос на 27%

Объем инвестиций в Приморье за год вырос на 27% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Объем инвестиций в Приморье за год вырос на 27%

Объем инвестиций Приморского края увеличился на 27% за последний год, заявил врио губернатора Приморского края Константин Шестаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:53+0300

2026-10-22T19:53+0300

2026-10-22T19:57+0300

россия

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владимир путин

олег кожемяко

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Объем инвестиций Приморского края увеличился на 27% за последний год, заявил врио губернатора Приморского края Константин Шестаков. В четверг российский лидер Владимир Путин провел встречу с Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Позже на сайте Кремля был опубликован указ президента России о назначении Константина Шестакова на эту должность. "Если говорить об инвестициях, Приморский край показал себя действительно ярко. За последний год мы увеличили объем инвестиций на 27%, а это 487 миллиардов рублей", - сказал Шестаков Путину. По его словам, такие показатели позволят создать новые рабочие места и проекты в регионе. Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", и с 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, а 29 июля 2021 года был избран главой Владивостока. Ранее Путин подписал указ о назначении Олега Кожемяко на пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), ранее он руководил Приморским краем.

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россия, приморский край, владивосток, владимир путин, олег кожемяко