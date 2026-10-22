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Объемы потребления белой икры растут - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Объемы потребления белой икры растут
Объемы потребления белой икры растут - 22.10.2026, ПРАЙМ
Объемы потребления белой икры растут
Объемы потребления белой икры растут, активно продается икра минтая и трески, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:23+0300
2026-10-22T18:23+0300
бизнес
россия
росрыболовство
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Объемы потребления белой икры растут, активно продается икра минтая и трески, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Объемы потребления белой икры растут", - сказал Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Сейчас икра минтая очень активно стала продаваться. Новые рецепты из икры минтая. Икра трески тоже", - добавил он. Шестаков рассказал, что многие рыбодобывающие предприятия стали больше работать в коллаборации с рыбоперерабатывающими заводами. "И это, кстати, отличительный такой шаг за последние 2-3 года … нам удалось создать вот эту коллаборацию. Что дает такая коллаборация? Во-первых, это свежее сырье, сами рыбопромышленники заинтересованы в том, чтобы его быстро поставлять", - пояснил глава Росрыболовства. По его словам, это также влияет на качество продукта, потому что рыбопромышленники тоже несут определенную ответственность. "И, конечно же, для рыбоперерабатывающих доводов - это новый рецепт", - отметил он.
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40
192
40
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бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Росрыболовство
18:23 22.10.2026
 
Объемы потребления белой икры растут

Глава Росрыболовства Шестаков: объемы потребления белой икры растут

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Объемы потребления белой икры растут, активно продается икра минтая и трески, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Объемы потребления белой икры растут", - сказал Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Сейчас икра минтая очень активно стала продаваться. Новые рецепты из икры минтая. Икра трески тоже", - добавил он.
Шестаков рассказал, что многие рыбодобывающие предприятия стали больше работать в коллаборации с рыбоперерабатывающими заводами.
"И это, кстати, отличительный такой шаг за последние 2-3 года … нам удалось создать вот эту коллаборацию. Что дает такая коллаборация? Во-первых, это свежее сырье, сами рыбопромышленники заинтересованы в том, чтобы его быстро поставлять", - пояснил глава Росрыболовства.
По его словам, это также влияет на качество продукта, потому что рыбопромышленники тоже несут определенную ответственность. "И, конечно же, для рыбоперерабатывающих доводов - это новый рецепт", - отметил он.
 
БизнесРОССИЯРосрыболовство
 
 
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