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Объемы потребления белой икры растут

Объемы потребления белой икры растут - 22.10.2026, ПРАЙМ

Объемы потребления белой икры растут

Объемы потребления белой икры растут, активно продается икра минтая и трески, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:23+0300

2026-10-22T18:23+0300

2026-10-22T18:23+0300

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росрыболовство

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Объемы потребления белой икры растут, активно продается икра минтая и трески, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Объемы потребления белой икры растут", - сказал Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Сейчас икра минтая очень активно стала продаваться. Новые рецепты из икры минтая. Икра трески тоже", - добавил он. Шестаков рассказал, что многие рыбодобывающие предприятия стали больше работать в коллаборации с рыбоперерабатывающими заводами. "И это, кстати, отличительный такой шаг за последние 2-3 года … нам удалось создать вот эту коллаборацию. Что дает такая коллаборация? Во-первых, это свежее сырье, сами рыбопромышленники заинтересованы в том, чтобы его быстро поставлять", - пояснил глава Росрыболовства. По его словам, это также влияет на качество продукта, потому что рыбопромышленники тоже несут определенную ответственность. "И, конечно же, для рыбоперерабатывающих доводов - это новый рецепт", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росрыболовство