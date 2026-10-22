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Рябков: Нижегородская область подает пример другим регионам - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Рябков: Нижегородская область подает пример другим регионам
Рябков: Нижегородская область подает пример другим регионам - 22.10.2026, ПРАЙМ
Рябков: Нижегородская область подает пример другим регионам
Нижегородская область демонстрирует, как надо действовать в сложной международной обстановке, ведя поиск новых партнеров, заявил журналистам заместитель... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:42+0300
2026-10-22T16:42+0300
россия
нижегородская область
нижний новгород
сергей рябков
мид рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - ПРАЙМ. Нижегородская область демонстрирует, как надо действовать в сложной международной обстановке, ведя поиск новых партнеров, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Замглавы МИД РФ принимает участие в первом Нижегородском экономическом форуме (НЭФ), который стартовал в четверг в Нижнем Новгороде. "Нижегородская область подает пример другим регионам, как надо действовать в нынешней сложной международной обстановке. Область не просто не закрывается от мира, не замыкается в себе, она креативна, энергична, максимально сфокусирована, работает на поиск новых партнеров, на привлечение инвестиций, на диверсификацию собственной экономики. Нижний, Горький – это сердцевина промышленной мощи нашей страны... Это центр инновации, это место, откуда Россия смотрит в будущее", - сказал Рябков. По словам замглавы МИД РФ, в этом заслуга как руководства региона, так и тех, кто "создает славу России своими знаниями, трудом в самых разных сферах - от атома до фармацевтики, от судоходства до автомобилестроения, выводит страну на новые рубежи". Он подчеркнул, что Нижегородский экономический форум, в котором принимают участие представители более 20 стран мира, – это "возможность собрать тех, от кого зависит будущее", и призвал другие регионы "брать пример с Нижнего Новгорода". Организатор НЭФ — правительство Нижегородской области и областное кадровое агентство "ОКА".
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россия, нижегородская область, нижний новгород, сергей рябков, мид рф, мид
РОССИЯ, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД
16:42 22.10.2026
 
Рябков: Нижегородская область подает пример другим регионам

Рябков: Нижегородская область показывает, как надо действовать в сложной обстановке

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - ПРАЙМ. Нижегородская область демонстрирует, как надо действовать в сложной международной обстановке, ведя поиск новых партнеров, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы МИД РФ принимает участие в первом Нижегородском экономическом форуме (НЭФ), который стартовал в четверг в Нижнем Новгороде.
"Нижегородская область подает пример другим регионам, как надо действовать в нынешней сложной международной обстановке. Область не просто не закрывается от мира, не замыкается в себе, она креативна, энергична, максимально сфокусирована, работает на поиск новых партнеров, на привлечение инвестиций, на диверсификацию собственной экономики. Нижний, Горький – это сердцевина промышленной мощи нашей страны... Это центр инновации, это место, откуда Россия смотрит в будущее", - сказал Рябков.
По словам замглавы МИД РФ, в этом заслуга как руководства региона, так и тех, кто "создает славу России своими знаниями, трудом в самых разных сферах - от атома до фармацевтики, от судоходства до автомобилестроения, выводит страну на новые рубежи".
Он подчеркнул, что Нижегородский экономический форум, в котором принимают участие представители более 20 стран мира, – это "возможность собрать тех, от кого зависит будущее", и призвал другие регионы "брать пример с Нижнего Новгорода".
Организатор НЭФ — правительство Нижегородской области и областное кадровое агентство "ОКА".
 
РОССИЯНижегородская областьНИЖНИЙ НОВГОРОДСергей РябковМИД РФМИД
 
 
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