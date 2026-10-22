Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/oblast-874536674.html
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК - 22.10.2026, ПРАЙМ
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК
Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:54+0300
2026-10-22T21:54+0300
сельское хозяйство
ростовская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874536674.jpg?1792695276
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - ПРАЙМ. Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. "Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК - 5,5 миллиарда рублей", - написал он на платформе "Макс". Средства на субсидию будут выделяться из расчета 2,7 тысячи рублей на гектар. До конца года выплаты должны быть доведены до аграриев, уточнил он. Отдельная задача для областного минсельхозпрода, по его словам, - помочь аграриям оперативно оформить документы. "Ожидаем несколько десятков тысяч заявок. Важно организовать работу так, чтобы сельхозтоваропроизводители получили необходимые разъяснения, а выплаты прошли без задержек", - добавил губернатор. Он напомнил, что Ростовская область заняла первое место в стране по урожаю ранних зерновых и зернобобовых - намолочено 13,6 миллиона тонн.
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, ростовская область
Сельское хозяйство, Ростовская область
21:54 22.10.2026
 
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК

Слюсарь: Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - ПРАЙМ. Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК - 5,5 миллиарда рублей", - написал он на платформе "Макс".
Средства на субсидию будут выделяться из расчета 2,7 тысячи рублей на гектар. До конца года выплаты должны быть доведены до аграриев, уточнил он.
Отдельная задача для областного минсельхозпрода, по его словам, - помочь аграриям оперативно оформить документы. "Ожидаем несколько десятков тысяч заявок. Важно организовать работу так, чтобы сельхозтоваропроизводители получили необходимые разъяснения, а выплаты прошли без задержек", - добавил губернатор.
Он напомнил, что Ростовская область заняла первое место в стране по урожаю ранних зерновых и зернобобовых - намолочено 13,6 миллиона тонн.
 
Сельское хозяйствоРостовская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала