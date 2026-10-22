https://1prime.ru/20261022/oblast-874536674.html
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК - 22.10.2026, ПРАЙМ
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК
Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T21:54+0300
2026-10-22T21:54+0300
2026-10-22T21:54+0300
сельское хозяйство
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - ПРАЙМ. Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК - 5,5 миллиарда рублей", - написал он на платформе "Макс".
Средства на субсидию будут выделяться из расчета 2,7 тысячи рублей на гектар. До конца года выплаты должны быть доведены до аграриев, уточнил он.
Отдельная задача для областного минсельхозпрода, по его словам, - помочь аграриям оперативно оформить документы. "Ожидаем несколько десятков тысяч заявок. Важно организовать работу так, чтобы сельхозтоваропроизводители получили необходимые разъяснения, а выплаты прошли без задержек", - добавил губернатор.
Он напомнил, что Ростовская область заняла первое место в стране по урожаю ранних зерновых и зернобобовых - намолочено 13,6 миллиона тонн.
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сельское хозяйство, ростовская область
Сельское хозяйство, Ростовская область
Ростовская область получит самый большой в России объем поддержки АПК
Слюсарь: Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - ПРАЙМ. Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК - 5,5 миллиарда рублей", - написал он на платформе "Макс".
Средства на субсидию будут выделяться из расчета 2,7 тысячи рублей на гектар. До конца года выплаты должны быть доведены до аграриев, уточнил он.
Отдельная задача для областного минсельхозпрода, по его словам, - помочь аграриям оперативно оформить документы. "Ожидаем несколько десятков тысяч заявок. Важно организовать работу так, чтобы сельхозтоваропроизводители получили необходимые разъяснения, а выплаты прошли без задержек", - добавил губернатор.
Он напомнил, что Ростовская область заняла первое место в стране по урожаю ранних зерновых и зернобобовых - намолочено 13,6 миллиона тонн.