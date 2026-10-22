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Отбор газа из ПХГ Европы превысил закачку впервые за осень

Отбор газа из ПХГ Европы превысил закачку впервые за осень - 22.10.2026, ПРАЙМ

Отбор газа из ПХГ Европы превысил закачку впервые за осень

Объем отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы превысил закачку впервые за осень, что свидетельствует о начале отопительного сезона в странах Евросоюза,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:04+0300

2026-10-22T15:04+0300

2026-10-22T15:04+0300

газ

европа

ормузский пролив

ес

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Объем отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы превысил закачку впервые за осень, что свидетельствует о начале отопительного сезона в странах Евросоюза, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), которые изучило РИА Новости. По состоянию на конец газовых суток 20 октября (завершились утром 21 октября) страны Евросоюза выкачали из своих ПХГ 0,125 миллиарда кубометров газа, при этом закачка составила лишь 0,086 миллиарда кубометров. В результате общая средняя заполненность хранилищ уменьшились на 0,04 процентного пункта - до 74,58% и составила 75 миллиардов кубометров газа. Днем ранее показатель нетто-отбора был отрицательным: европейцы выкачали из газохранилищ 0,095 миллиарда кубометров газа, а закачали - 0,108 миллиарда кубометров. Запасы увеличились на 0,01 процентного пункта, а общая заполненность ПХГ достигала 75,04 миллиарда кубометров, или 74,62%. Таким образом, 20 октября нетто-отбор из европейских ПХГ оказался положительным впервые за осенний сезон - объем отбора газа превысил объем закачки. Заполненность хранилищ перешла к снижению вместо наращивания запасов. Это знаменует начало отопительного сезона в ЕС. В 2021-2025 годах заполненность газохранилищ Европы эту дату в среднем была на уровне 89,33%. Текущий уровень в 74,58% находится на историческом минимуме и на 14,8 процентных пункта ниже, чем средний уровень в эти сутки за последние пять лет. Европа в августе начала устанавливать антирекорды по уровню заполненности газохранилищ. Запасы ежедневно демонстрировали рекордно минимальный уровень. По итогам месяца уровень заполненности ПХГ составил 65,09%, оказавшись на историческом минимуме впервые за всю историю наблюдения и сбора данных - с 2011 года. В сентябре эта тенденция продолжилась - газохранилища остались на антирекордных значениях, а уровень заполненности вырос до 71,5% по итогам месяца. По данным "Газпрома", к 1 октября уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа составил 72%, что подтвердило ранее озвученный прогноз компании об уровне газа ниже 75% к этой дате. Недостаточный объем газа в ПХГ и высокие цены на "голубое топливо" к отопительному сезону создадут значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, отмечала компания. По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но затем, из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива, ЕС решил понизить необходимый уровень заполнения ПХГ к зиме до 80%, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

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газ, европа, ормузский пролив, ес, газпром, ек