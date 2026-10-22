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Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила ОЗК
Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила ОЗК - 22.10.2026, ПРАЙМ
Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила ОЗК
Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила исполнительный директор Зерновой ассоциации России и заместитель генерального директора АО... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T05:17+0300
2026-10-22T05:17+0300
2026-10-22T05:17+0300
россия
турция
египет
иран
ведомости
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила исполнительный директор Зерновой ассоциации России и заместитель генерального директора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Ксения Боломатова.
"Необходимо понимать, что полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно. В этом контексте для ряда стран ситуация в сфере продовольственной безопасности сейчас складывается сложная: мировые цены на пшеницу выросли примерно на 30%", - сказала она газете "Ведомости".
Боломатова отметила, что в тройку крупнейших стран, которым поставляется зерно с начала сельхозсезона, входят Турция, Египет и Иран. Она уточнила, что потребности Ирана можно полностью закрыть через поставки по Каспийскому морю, а до Турции и Египта зерно доставляется из балтийских портов.
Также Боломатова подчеркнула, что в пятерку крупнейших покупателей входят Китай и Саудовская Аравия. По ее словам, эти страны обычно составляют основную пятерку импортеров. При этом более дорогой логистика сейчас получается при поставках в Бангладеш, Пакистан и Индонезию.
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россия, турция, египет, иран, ведомости
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ИРАН, Ведомости
Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила ОЗК
Боломатова: полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно, заявила исполнительный директор Зерновой ассоциации России и заместитель генерального директора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Ксения Боломатова.
"Необходимо понимать, что полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно. В этом контексте для ряда стран ситуация в сфере продовольственной безопасности сейчас складывается сложная: мировые цены на пшеницу выросли примерно на 30%", - сказала она газете "Ведомости".
Боломатова отметила, что в тройку крупнейших стран, которым поставляется зерно с начала сельхозсезона, входят Турция, Египет и Иран. Она уточнила, что потребности Ирана можно полностью закрыть через поставки по Каспийскому морю, а до Турции и Египта зерно доставляется из балтийских портов.
Также Боломатова подчеркнула, что в пятерку крупнейших покупателей входят Китай и Саудовская Аравия. По ее словам, эти страны обычно составляют основную пятерку импортеров. При этом более дорогой логистика сейчас получается при поставках в Бангладеш, Пакистан и Индонезию.