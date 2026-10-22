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Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома

Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома - 22.10.2026, ПРАЙМ

Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома

Венгерская компания-заказчик проекта АЭС "Пакш-2" опровергла сообщения о якобы возможной замене Росатома в качестве генподрядчика при возведении новых блоков,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:28+0300

2026-10-22T13:28+0300

2026-10-22T13:28+0300

газ

венгрия

пакш-2

росатом

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БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Венгерская компания-заказчик проекта АЭС "Пакш-2" опровергла сообщения о якобы возможной замене Росатома в качестве генподрядчика при возведении новых блоков, заявив, что решение будет принято после проверки, которая еще не закончена. "Полная профессиональная проверка проекта АЭС "Пакш-2" в настоящее время все еще продолжается, никакого решения по проекту пока не принято. Соответственно, никакая информация от экспертов и руководителей, проводящих углубленную проверку, которая могла бы указывать на какие-либо окончательные выводы, просочиться не могла. В случае такого сложного проекта нет места спекуляциям", - говорится в заявлении компании Paks II Zrt., опубликованном изданием Portfolio. Компания выступила с заявлением после сообщений западных СМИ в среду со ссылкой на неназванные источники о том, что правительство Венгрии якобы рассматривает вариант продолжения проекта без Росатома. Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.

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газ, венгрия, пакш-2, росатом