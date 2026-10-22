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Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома
Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома - 22.10.2026, ПРАЙМ
Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома
Венгерская компания-заказчик проекта АЭС "Пакш-2" опровергла сообщения о якобы возможной замене Росатома в качестве генподрядчика при возведении новых блоков,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:28+0300
2026-10-22T13:28+0300
газ
венгрия
пакш-2
росатом
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БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Венгерская компания-заказчик проекта АЭС "Пакш-2" опровергла сообщения о якобы возможной замене Росатома в качестве генподрядчика при возведении новых блоков, заявив, что решение будет принято после проверки, которая еще не закончена. "Полная профессиональная проверка проекта АЭС "Пакш-2" в настоящее время все еще продолжается, никакого решения по проекту пока не принято. Соответственно, никакая информация от экспертов и руководителей, проводящих углубленную проверку, которая могла бы указывать на какие-либо окончательные выводы, просочиться не могла. В случае такого сложного проекта нет места спекуляциям", - говорится в заявлении компании Paks II Zrt., опубликованном изданием Portfolio. Компания выступила с заявлением после сообщений западных СМИ в среду со ссылкой на неназванные источники о том, что правительство Венгрии якобы рассматривает вариант продолжения проекта без Росатома. Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.
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газ, венгрия, пакш-2, росатом
Газ, ВЕНГРИЯ, Пакш-2, Росатом
13:28 22.10.2026
 
Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг сообщения о замене Росатома

Заказчик АЭС "Пакш-2" опроверг информацию о возможной замене Росатома

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© Фото : PAKS II. ZRT
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БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Венгерская компания-заказчик проекта АЭС "Пакш-2" опровергла сообщения о якобы возможной замене Росатома в качестве генподрядчика при возведении новых блоков, заявив, что решение будет принято после проверки, которая еще не закончена.
"Полная профессиональная проверка проекта АЭС "Пакш-2" в настоящее время все еще продолжается, никакого решения по проекту пока не принято. Соответственно, никакая информация от экспертов и руководителей, проводящих углубленную проверку, которая могла бы указывать на какие-либо окончательные выводы, просочиться не могла. В случае такого сложного проекта нет места спекуляциям", - говорится в заявлении компании Paks II Zrt., опубликованном изданием Portfolio.
Компания выступила с заявлением после сообщений западных СМИ в среду со ссылкой на неназванные источники о том, что правительство Венгрии якобы рассматривает вариант продолжения проекта без Росатома.
Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта.
 
ГазВЕНГРИЯПакш-2Росатом
 
 
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