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Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8%

Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-сентябре 2026 года составил 15,6 миллиона человек, в том числе на | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:34+0300

2026-10-22T10:34+0300

2026-10-22T10:34+0300

бизнес

египет

казахстан

китай

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-сентябре 2026 года составил 15,6 миллиона человек, в том числе на международных направлениях вырос на 8%, до 3,92 миллиона человек, сообщила управляющая компания аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы". "За девять месяцев 2026 года пассажиропоток Пулково составил 15,6 миллиона человек — общие объемы перевозок сопоставимы с уровнем прошлого года. Главным драйвером развития стал международный сегмент: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года перевозки выросли на 8% (до 3,92 миллиона пассажиров)", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее активно вырос пассажиропоток в Египет (+49%), Казахстан (33%), Китай (+28%), Армения (+27%). Турция сохранила лидерство по количеству пассажиров — 1,41 миллиона человек (+11%). Среди зарубежных городов наибольший рост продемонстрировали: Хургада (+53%), Шарм-эль-Шейх (+45%), Ташкент (+34%), Шанхай и Стамбул (+29% каждый). На внутренних направлениях выросло число пассажиров в Екатеринбург (+17%,) Ставрополь (+16%), Владикавказ (+13%). Восстановлено регулярное авиасообщение с Краснодаром, Геленджиком и Нальчиком. "Пулково — один из ключевых авиационных хабов страны... Восстановление авиасообщения с российскими городами и выход новых перевозчиков на рынок формируют устойчивую базу для дальнейшего развития. Мы продолжим развивать маршрутную сеть и расширять географию полетов", - отметила директор по авиационной коммерции аэропорта "Пулково" Асият Халваши, слова которой приводятся в сообщении.

египет

казахстан

китай

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бизнес, египет, казахстан, китай, аэропорт пулково