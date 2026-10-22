Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/passazhiropotok-874503632.html
Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8%
Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-сентябре 2026 года составил 15,6 миллиона человек, в том числе на | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:34+0300
2026-10-22T10:34+0300
бизнес
египет
казахстан
китай
аэропорт пулково
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874503632.jpg?1792654448
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-сентябре 2026 года составил 15,6 миллиона человек, в том числе на международных направлениях вырос на 8%, до 3,92 миллиона человек, сообщила управляющая компания аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы". "За девять месяцев 2026 года пассажиропоток Пулково составил 15,6 миллиона человек — общие объемы перевозок сопоставимы с уровнем прошлого года. Главным драйвером развития стал международный сегмент: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года перевозки выросли на 8% (до 3,92 миллиона пассажиров)", - говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее активно вырос пассажиропоток в Египет (+49%), Казахстан (33%), Китай (+28%), Армения (+27%). Турция сохранила лидерство по количеству пассажиров — 1,41 миллиона человек (+11%). Среди зарубежных городов наибольший рост продемонстрировали: Хургада (+53%), Шарм-эль-Шейх (+45%), Ташкент (+34%), Шанхай и Стамбул (+29% каждый). На внутренних направлениях выросло число пассажиров в Екатеринбург (+17%,) Ставрополь (+16%), Владикавказ (+13%). Восстановлено регулярное авиасообщение с Краснодаром, Геленджиком и Нальчиком. "Пулково — один из ключевых авиационных хабов страны... Восстановление авиасообщения с российскими городами и выход новых перевозчиков на рынок формируют устойчивую базу для дальнейшего развития. Мы продолжим развивать маршрутную сеть и расширять географию полетов", - отметила директор по авиационной коммерции аэропорта "Пулково" Асият Халваши, слова которой приводятся в сообщении.
египет
казахстан
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, египет, казахстан, китай, аэропорт пулково
Бизнес, ЕГИПЕТ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, аэропорт Пулково
10:34 22.10.2026
 
Пассажиропоток Пулково в январе-сентябре вырос на 8%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-сентябре вырос на 8%, до 3,92 миллиона человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-сентябре 2026 года составил 15,6 миллиона человек, в том числе на международных направлениях вырос на 8%, до 3,92 миллиона человек, сообщила управляющая компания аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".
"За девять месяцев 2026 года пассажиропоток Пулково составил 15,6 миллиона человек — общие объемы перевозок сопоставимы с уровнем прошлого года. Главным драйвером развития стал международный сегмент: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года перевозки выросли на 8% (до 3,92 миллиона пассажиров)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее активно вырос пассажиропоток в Египет (+49%), Казахстан (33%), Китай (+28%), Армения (+27%). Турция сохранила лидерство по количеству пассажиров — 1,41 миллиона человек (+11%). Среди зарубежных городов наибольший рост продемонстрировали: Хургада (+53%), Шарм-эль-Шейх (+45%), Ташкент (+34%), Шанхай и Стамбул (+29% каждый).
На внутренних направлениях выросло число пассажиров в Екатеринбург (+17%,) Ставрополь (+16%), Владикавказ (+13%). Восстановлено регулярное авиасообщение с Краснодаром, Геленджиком и Нальчиком.
"Пулково — один из ключевых авиационных хабов страны... Восстановление авиасообщения с российскими городами и выход новых перевозчиков на рынок формируют устойчивую базу для дальнейшего развития. Мы продолжим развивать маршрутную сеть и расширять географию полетов", - отметила директор по авиационной коммерции аэропорта "Пулково" Асият Халваши, слова которой приводятся в сообщении.
 
БизнесЕГИПЕТКАЗАХСТАНКИТАЙаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала