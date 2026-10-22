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Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды - 22.10.2026, ПРАЙМ

Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды

Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды, с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T04:32+0300

2026-10-22T04:32+0300

2026-10-22T04:32+0300

россия

сергей чирков

антон котяков

татьяна голикова

социальный фонд

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды, с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Страховая пенсия в 2027 году будет проиндексирована два раза. Мы вернемся к двухэтапной индексации пенсии в 2027 году. Первая индексация будет на 6,8%, а вторая индексация - на 3,3% с 1 апреля", - сказал Чирков. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что индексацией страховых пенсий в 2027 году будут охвачены 37,5 миллиона россиян. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, отмечала, что пенсии являются основным доходом для пожилых россиян, работа по повышению выплат ведется последовательно.

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россия, сергей чирков, антон котяков, татьяна голикова, социальный фонд