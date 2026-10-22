https://1prime.ru/20261022/pensiya-874441117.html

Почему 40 лет стажа не гарантируют большую пенсию: пять причин

Почему 40 лет стажа не гарантируют большую пенсию: пять причин - 22.10.2026, ПРАЙМ

Почему 40 лет стажа не гарантируют большую пенсию: пять причин

Самое обидное в маленькой пенсии — когда человек честно отработал всю жизнь. Не десять лет, а тридцать пять, сорок, а то и больше. А после выхода на пенсию... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T06:06+0300

2026-10-22T06:06+0300

2026-10-22T06:06+0300

мнения аналитиков

пенсия

пенсионный фонд россии

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874441117.jpg?1792638361

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Самое обидное в маленькой пенсии — когда человек честно отработал всю жизнь. Не десять лет, а тридцать пять, сорок, а то и больше. А после выхода на пенсию выясняется, что доход едва превышает прожиточный минимум. И это не всегда ошибка в расчетах. Причина заложена в самой конструкции страховой системы: долгий стаж дает право на пенсию и позволяет накопить больше баллов, но не гарантирует привычного уровня дохода.В 2026 году страховая пенсия считается так: к фиксированной выплате 9 584,69 рубля прибавляют пенсионные баллы, каждый стоит 156,76 рубля. При этом за год можно получить максимум 10 баллов — сколько бы человек ни зарабатывал сверх предельной зарплаты. Получается своеобразный коридор. Снизу государство защищает от совсем маленького дохода: если общее материальное обеспечение неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему назначают социальную доплату. Сверху действует ограничение по баллам, а стоимость балла одинакова и для человека с зарплатой 50 тысяч, и для человека с зарплатой 250 тысяч. Поэтому разница между минимальной и хорошо заработанной пенсией куда меньше, чем разница в зарплатах.Дальше к системному ограничению добавляются особенности трудовой биографии. Разберем пять главных.Первое. Даже большая белая зарплата имеет потолок. В 2026 году максимальные 10 баллов дает зарплата около 248 тысяч рублей в месяц. Доход выше уже не увеличивает будущую пенсию. Один получает 100 тысяч, другой — 300. У второго зарплата втрое выше, а пенсия втрое больше не будет. Поэтому коэффициент замещения — доля прежнего заработка, которую человек получает на пенсии, — у высоких зарплат особенно низок.Второе. Низкая официальная зарплата годами дает мало баллов. Можно честно проработать сорок лет, но если официальный заработок был небольшим, баллов накопится немного. В 2026 году зарплата около 30 тысяч дает примерно 1,2 балла за год, а 100 тысяч — около четырех. За десять лет разница составит примерно 28 баллов, то есть больше четырех тысяч рублей ежемесячной пенсии. На нижней границе эффект еще показательнее: минимальные 30 баллов дают 4 702,8 рубля страховой части, вместе с фиксированной выплатой — около 14,3 тысячи. Если доход ниже прожиточного минимума, государство доплачивает разницу. Поэтому человек, много лет работавший за небольшую официальную зарплату, может получать ненамного больше того, кто страховую пенсию не заработал. Система защищает от бедности, но слабо вознаграждает многолетний низкооплачиваемый труд.Третье. Часть зарплаты в "конверте". Для пенсионной системы важно не то, сколько человек приносил домой, а с какой суммы формировались его права. Два человека получают по 100 тысяч. У первого все официально, у второго в документах 30 тысяч, остальное наличными. Первый получает около четырех баллов за год, второй — примерно 1,2. За двадцать-тридцать лет это превращается в десятки тысяч рублей потерянного пенсионного дохода. Серая зарплата — обмен будущей пенсии на больший доход сегодня.Четвертое. Старый стаж считается по другим правилам. Вопрос "почему я работал сорок лет, а пенсия небольшая?" часто возникает у тех, чья значительная часть стажа пришлась на СССР и 1990-е. Эти годы не пропадают, но права до 2002 года считаются по старым правилам: важны продолжительность стажа и заработок, а отношение заработка к средней зарплате по стране в большинстве случаев ограничено коэффициентом 1,2. Двадцать лет советского стажа нельзя просто перевести в двадцать современных лет с нынешними баллами. Иногда архивная справка за более выгодные 60 месяцев подряд до 2002 года увеличивает учтенные права.Пятое. Часть реального стажа могла не попасть в расчет. СФР может просто не видеть часть трудовой биографии: предприятие закрылось, документы не передали в архив, плохо читается печать, ошибка в фамилии. Бывает и современная ситуация — работа без оформления или самозанятость без добровольных взносов. Человек говорит: "У меня 40 лет стажа", а в выписке СФР отражено 34. Для него эти шесть лет были полноценной работой, для системы их как будто не было. Поэтому выписку из лицевого счета лучше открывать не за месяц до пенсии, а за несколько лет. Старые периоды подтверждаются трудовой книжкой, договорами, приказами и архивными справками; самозанятым для формирования стажа нужно самим платить добровольные взносы.Почему в итоге сорок лет дают небольшое преимущество. Система решает две задачи одновременно. Страховую — размер пенсии зависит от стажа и заработка. И социальную — нельзя оставить пожилого человека без минимального дохода. Проблема там, где эти задачи слишком сближаются: снизу пенсию доплачивают до прожиточного минимума, сверху рост прав ограничен 10 баллами за год. В результате диапазон пенсий намного уже диапазона зарплат. Человек может сорок лет официально работать и платить взносы, но после выхода на пенсию обнаружить доход лишь ненамного выше гарантированного минимума.Это не значит, что стаж не имеет смысла. Он определяет право на страховую пенсию и увеличивает ее размер. Но сама страховая пенсия все больше выполняет роль базового дохода в старости, а не полного замещения заработка. Отсюда практический вывод: государственную пенсию разумнее считать первым уровнем будущего дохода, а не единственным. Второй уровень человек создает сам — и чем раньше начнет, тем меньше зависит от баллов, коэффициентов и того, насколько удачно сложилась его трудовая биография. ПДС здесь подходит естественно: человек формирует отдельный капитал в рублях, а не дополнительные баллы, и этот капитал становится ощутимой прибавкой к государственной пенсии.Автор: Оксана Иванова, генеральный директор "НПФ Ингосстрах", член Комитета по кадрам Совета финансового рынка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Оксана Иванова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/18/873633899_0:0:855:854_100x100_80_0_0_f9fd618a7e93d612e9e8619a2c8baf87.png

Оксана Иванова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/18/873633899_0:0:855:854_100x100_80_0_0_f9fd618a7e93d612e9e8619a2c8baf87.png

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Оксана Иванова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/18/873633899_0:0:855:854_100x100_80_0_0_f9fd618a7e93d612e9e8619a2c8baf87.png

мнения аналитиков, пенсия, пенсионный фонд россии, общество