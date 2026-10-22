https://1prime.ru/20261022/penza-874537359.html
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения - 22.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:18+0300
2026-10-22T22:18+0300
2026-10-22T22:19+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов