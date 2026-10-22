https://1prime.ru/20261022/peregovory-874521438.html

В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины

В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о площадке возможной трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, сообщил, что пока речь идет об... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:40+0300

2026-10-22T15:40+0300

2026-10-22T15:40+0300

россия

абу-даби

сша

украина

дмитрий песков

владимир путин

стив уиткофф

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7465eec22bfd01728464325ef7108809.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о площадке возможной трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, сообщил, что пока речь идет об Абу-Даби. Президент России Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби. "Пока речь идет об Абу-Даби", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, где может пройти трехсторонняя встреча."Вы забегаете вперед, не надо этого делать", - добавил Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли российская переговорная группа готовить документы или предложения к новому раунду переговоров, который может пройти в ноябре.

абу-даби

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, абу-даби, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф