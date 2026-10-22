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В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины
В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о площадке возможной трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, сообщил, что пока речь идет об... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:40+0300
2026-10-22T15:40+0300
россия
абу-даби
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о площадке возможной трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, сообщил, что пока речь идет об Абу-Даби. Президент России Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби. "Пока речь идет об Абу-Даби", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, где может пройти трехсторонняя встреча."Вы забегаете вперед, не надо этого делать", - добавил Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли российская переговорная группа готовить документы или предложения к новому раунду переговоров, который может пройти в ноябре.
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россия, абу-даби, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Абу-Даби, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
15:40 22.10.2026
 
В Кремле рассказали, где могут пройти переговоры России, США и Украины

Песков: переговоры России, США и Украины могут пройти в Абу-Даби

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о площадке возможной трехсторонней встречи по украинскому урегулированию, сообщил, что пока речь идет об Абу-Даби.
Президент России Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
"Пока речь идет об Абу-Даби", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, где может пройти трехсторонняя встреча.
"Вы забегаете вперед, не надо этого делать", - добавил Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, будет ли российская переговорная группа готовить документы или предложения к новому раунду переговоров, который может пройти в ноябре.
 
РОССИЯАбу-ДабиСШАУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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