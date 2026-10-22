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Перекрытие Ормузского пролива подтолкнуло цены на СПГ - Михельсон

Перекрытие Ормузского пролива подтолкнуло цены на СПГ - Михельсон - 22.10.2026, ПРАЙМ

Перекрытие Ормузского пролива подтолкнуло цены на СПГ - Михельсон

Перекрытие Ормузского пролива убрало с мирового рынка 9% сжиженного природного газа (СПГ) и подтолкнуло цены на 50-150%, заявил глава "Новатэка" Леонид... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:06+0300

2026-10-22T14:06+0300

2026-10-22T14:06+0300

бизнес

ормузский пролив

европа

египет

леонид михельсон

новатэк

ес

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Перекрытие Ормузского пролива убрало с мирового рынка 9% сжиженного природного газа (СПГ) и подтолкнуло цены на 50-150%, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе XIX Веронского евразийского экономического форума. На начало года общая проектная мощность всех производств СПГ в мире составляла порядка 510 миллионов тонн, а спрос ожидался на уровне 435 миллионов тонн. "Казалось, предложения на рынке хватает с запасом. Но каков баланс на самом деле? В Египте, Тринидаде, Нигерии, Гвинее, Анголе, везде СПГ-проектам не хватает ресурсной базы", - считает он. "Если добавить плановые ремонты, то фактически мировое производство СПГ должно было работать сейчас на пределе. В условиях этого предела в начале года обстановка в Ормузском проливе выводит с рынка еще 9% объемов. Уходит 9%, и цены растут от 50 до 150%", - добавил Михельсон. Он объяснил, что из-за изменений в географии поставок стоимость фрахта газовозов, которая обычно составляла 55-75 тысяч долларов, достигала в отдельные дни 300 тысяч долларов, и за это платили конечные потребители. "Для рынка фактор Ближнего Востока был новым в этом году, хотя в целом ситуация с высокими ценами уже не нова. Мы видели их в 2021-2022 годах", - подчеркнул Михельсон. Он напомнил, что последствия для экономики от этих кризисов уже можно оценить на примере Европы: в ЕС закрылось 160 крупнейших заводов химической промышленности, в Германии четыре года подряд падает индекс промпроизводства, а удобрения подорожали на 70%. "Эту ситуацию в экономике и так обсуждают каждый день, но несмотря ни на что, ЕС все равно принимает решение отказаться от поставок российского СПГ с 1 января 2027 года. До этой даты есть еще 71 день. Возможно, в Европе еще раз оценят, нужно ли это решение, не стоит ли его отменить. Еще время есть", - заключил глава "Новатэка".

ормузский пролив

европа

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бизнес, ормузский пролив, европа, египет, леонид михельсон, новатэк, ес