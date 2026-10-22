https://1prime.ru/20261022/pereproizvodstvo-874512569.html

Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон

Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон - 22.10.2026, ПРАЙМ

Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон

Перепроизводство сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке невозможно, а вот дефицит - возможен, он и происходит в текущем году, считает глава... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:42+0300

2026-10-22T13:42+0300

2026-10-22T13:42+0300

газ

леонид михельсон

новатэк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874512569.jpg?1792665734

СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Перепроизводство сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке невозможно, а вот дефицит - возможен, он и происходит в текущем году, считает глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Сейчас даже слышится мнение, что в ближайшие годы будет перепроизводство СПГ... Но фактическая практика рынка показывает - перепроизводства СПГ не бывает", - сказал он в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме. По словам Михельсона, "это вопрос цены". Он отметил, что в случае снижения цен на газ СПГ начинает замещать уголь. "Вот дефицит СПГ как раз бывает, и именно из-за него мы видим взлеты цен на газ. Это то, что происходит в текущем году", - добавил он.

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газ, леонид михельсон, новатэк