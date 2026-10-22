https://1prime.ru/20261022/pereproizvodstvo-874512569.html
Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон
Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон - 22.10.2026, ПРАЙМ
Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон
Перепроизводство сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке невозможно, а вот дефицит - возможен, он и происходит в текущем году, считает глава... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:42+0300
2026-10-22T13:42+0300
2026-10-22T13:42+0300
газ
леонид михельсон
новатэк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874512569.jpg?1792665734
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Перепроизводство сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке невозможно, а вот дефицит - возможен, он и происходит в текущем году, считает глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Сейчас даже слышится мнение, что в ближайшие годы будет перепроизводство СПГ... Но фактическая практика рынка показывает - перепроизводства СПГ не бывает", - сказал он в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.
По словам Михельсона, "это вопрос цены". Он отметил, что в случае снижения цен на газ СПГ начинает замещать уголь.
"Вот дефицит СПГ как раз бывает, и именно из-за него мы видим взлеты цен на газ. Это то, что происходит в текущем году", - добавил он.
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газ, леонид михельсон, новатэк
Газ, Леонид Михельсон, Новатэк
Перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно - Михельсон
Глава "Новатэка" Михельсон: перепроизводство СПГ на мировом рынке невозможно
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Перепроизводство сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке невозможно, а вот дефицит - возможен, он и происходит в текущем году, считает глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Сейчас даже слышится мнение, что в ближайшие годы будет перепроизводство СПГ... Но фактическая практика рынка показывает - перепроизводства СПГ не бывает", - сказал он в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.
По словам Михельсона, "это вопрос цены". Он отметил, что в случае снижения цен на газ СПГ начинает замещать уголь.
"Вот дефицит СПГ как раз бывает, и именно из-за него мы видим взлеты цен на газ. Это то, что происходит в текущем году", - добавил он.