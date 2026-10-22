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Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами

Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами - 22.10.2026, ПРАЙМ

Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами

Президент РФ Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи обсуждали сотрудничество России и Китая в энергетической сфере, которая имеет... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:54+0300

2026-10-22T13:54+0300

2026-10-22T13:54+0300

россия

китай

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

госсовет

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи обсуждали сотрудничество России и Китая в энергетической сфере, которая имеет нераскрытые горизонты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в среду провел в Константиновском дворце встречу с Ли Цяном, который прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. "В целом, затрагивалась тема сотрудничества в энергетической сфере. Это сотрудничество поистине широкомасштабное, оно имеет еще не раскрытые горизонты, и обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы", - сказал Песков журналистам.

китай

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россия, китай, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, госсовет