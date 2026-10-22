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Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами
Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами - 22.10.2026, ПРАЙМ
Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами
Президент РФ Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи обсуждали сотрудничество России и Китая в энергетической сфере, которая имеет... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:54+0300
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санкт-петербург
владимир путин
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госсовет
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи обсуждали сотрудничество России и Китая в энергетической сфере, которая имеет нераскрытые горизонты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в среду провел в Константиновском дворце встречу с Ли Цяном, который прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. "В целом, затрагивалась тема сотрудничества в энергетической сфере. Это сотрудничество поистине широкомасштабное, оно имеет еще не раскрытые горизонты, и обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы", - сказал Песков журналистам.
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Песков: Путин и Ли Цян обсудили энергетику с нераскрытыми горизонтами
Песков: Россия и Китай обсуждают сотрудничество в энергетической сфере