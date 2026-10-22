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Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками
Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками - 22.10.2026, ПРАЙМ
Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) столкнулись с пиковыми нагрузками после отказа от российского газа, сообщил начальник департамента "Газпрома",... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:24+0300
2026-10-22T16:24+0300
2026-10-22T16:24+0300
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) столкнулись с пиковыми нагрузками после отказа от российского газа, сообщил начальник департамента "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога.
По его словам, в последний год на европейском газовом рынке происходит трансформация, связанная с отказом от российского газа.
"Снижение поставок газа со стороны России повысило нагрузку на подземные хранилища, и сейчас они загружены больше, чем в самые пиковые периоды", - сказал Хандога в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Исторически ПХГ использовались в зависимости от колебаний погоды.
Но за последние две зимы, несмотря на относительно мягкую погоду, газ в подземных хранилищах они использовали в довольно большой степени. "Речь шла не только о сезонных потребностях, но также о компенсации волатильности европейского газового рынка, особенно в контексте конкуренции с азиатскими участниками рынка", - отметил Хандога.
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газ, россия, газпром, газпром экспорт
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Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками
Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками после отказа от российского газа
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) столкнулись с пиковыми нагрузками после отказа от российского газа, сообщил начальник департамента "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога.
По его словам, в последний год на европейском газовом рынке происходит трансформация, связанная с отказом от российского газа.
"Снижение поставок газа со стороны России повысило нагрузку на подземные хранилища, и сейчас они загружены больше, чем в самые пиковые периоды", - сказал Хандога в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Исторически ПХГ использовались в зависимости от колебаний погоды.
Но за последние две зимы, несмотря на относительно мягкую погоду, газ в подземных хранилищах они использовали в довольно большой степени. "Речь шла не только о сезонных потребностях, но также о компенсации волатильности европейского газового рынка, особенно в контексте конкуренции с азиатскими участниками рынка", - отметил Хандога.