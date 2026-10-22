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Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками

Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками - 22.10.2026, ПРАЙМ

Европейские ПХГ столкнулись с пиковыми нагрузками

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) столкнулись с пиковыми нагрузками после отказа от российского газа, сообщил начальник департамента "Газпрома",... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:24+0300

2026-10-22T16:24+0300

2026-10-22T16:24+0300

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) столкнулись с пиковыми нагрузками после отказа от российского газа, сообщил начальник департамента "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога. По его словам, в последний год на европейском газовом рынке происходит трансформация, связанная с отказом от российского газа. "Снижение поставок газа со стороны России повысило нагрузку на подземные хранилища, и сейчас они загружены больше, чем в самые пиковые периоды", - сказал Хандога в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Исторически ПХГ использовались в зависимости от колебаний погоды. Но за последние две зимы, несмотря на относительно мягкую погоду, газ в подземных хранилищах они использовали в довольно большой степени. "Речь шла не только о сезонных потребностях, но также о компенсации волатильности европейского газового рынка, особенно в контексте конкуренции с азиатскими участниками рынка", - отметил Хандога.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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