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Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы
Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы - 22.10.2026, ПРАЙМ
Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы
Планы по продлению метро в семи направлениях Подмосковья будут реализованы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:48+0300
2026-10-22T13:48+0300
россия
бизнес
московская область
подмосковье
москва
андрей воробьев
сергей собянин
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Планы по продлению метро в семи направлениях Подмосковья будут реализованы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Только исключительно благодаря решению мэра (Москвы - ред.) и его команде принят масштабный проект строительства метро в Подмосковье. Раньше это был скорее эпизод, а сегодня это уже большая работа. Поэтому семь направлений продления линий метро в Подмосковье будет реализовано", - сказал Воробьев в ходе "Прямого разговора" на телеканале "360". Губернатор отметил, что сроки реализации данного проекта — 2030-2035 годы. О ходе работ жителей будут информировать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с губернатором Андреем Воробьевым сообщил о продлении метро в семи направлениях Московской области. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Подмосковья: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа.
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РОССИЯ, Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, Андрей Воробьев, Сергей Собянин
13:48 22.10.2026
 
Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы

Воробьев: планы по продлению метро в семи направлениях Подмосковья будут реализованы

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Планы по продлению метро в семи направлениях Подмосковья будут реализованы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Только исключительно благодаря решению мэра (Москвы - ред.) и его команде принят масштабный проект строительства метро в Подмосковье. Раньше это был скорее эпизод, а сегодня это уже большая работа. Поэтому семь направлений продления линий метро в Подмосковье будет реализовано", - сказал Воробьев в ходе "Прямого разговора" на телеканале "360".
Губернатор отметил, что сроки реализации данного проекта — 2030-2035 годы. О ходе работ жителей будут информировать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с губернатором Андреем Воробьевым сообщил о продлении метро в семи направлениях Московской области. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Подмосковья: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа.
 
РОССИЯБизнесМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМОСКВААндрей ВоробьевСергей Собянин
 
 
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