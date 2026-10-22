https://1prime.ru/20261022/podmoskove-874513137.html

Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы

Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы - 22.10.2026, ПРАЙМ

Воробьев: планы по продлению метро в Подмосковье будут реализованы

Планы по продлению метро в семи направлениях Подмосковья будут реализованы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:48+0300

2026-10-22T13:48+0300

2026-10-22T13:48+0300

россия

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Планы по продлению метро в семи направлениях Подмосковья будут реализованы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Только исключительно благодаря решению мэра (Москвы - ред.) и его команде принят масштабный проект строительства метро в Подмосковье. Раньше это был скорее эпизод, а сегодня это уже большая работа. Поэтому семь направлений продления линий метро в Подмосковье будет реализовано", - сказал Воробьев в ходе "Прямого разговора" на телеканале "360". Губернатор отметил, что сроки реализации данного проекта — 2030-2035 годы. О ходе работ жителей будут информировать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах вместе с губернатором Андреем Воробьевым сообщил о продлении метро в семи направлениях Московской области. Новые станции метро будут построены в ближайших городах Подмосковья: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа.

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