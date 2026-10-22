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Полянский: Европа признала, что Россия адаптировалась к санкциям

Полянский: Европа признала, что Россия адаптировалась к санкциям - 22.10.2026, ПРАЙМ

Полянский: Европа признала, что Россия адаптировалась к санкциям

Страны Европы сквозь зубы вынуждены признать, что российская экономика адаптировалась к санкциям и успешно развивается, заявил постоянный представитель РФ при... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:18+0300

2026-10-22T14:18+0300

2026-10-22T14:18+0300

мировая экономика

россия

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ВЕНА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны Европы сквозь зубы вынуждены признать, что российская экономика адаптировалась к санкциям и успешно развивается, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Российский постпред напомнил, что, начиная с 2022 года, Европа ввела в отношении России 22 пакета санкций. "Возникает естественный вопрос к моим европейским коллегам: эти санкционные пакеты хоть как-то приблизили мир? Решили хоть одну коренную причину украинского кризиса? Экономика России не рухнула, как обещали авторы санкций, а адаптировалась и вполне успешно развивается", - заявил Полянский на заседании постоянного совета ОБСЕ. Полянский добавил, что российский военно-промышленный комплекс также не остановлен, а, напротив, активно наращивает, по его словам, производство самых современных систем вооружений. "В Европе сквозь зубы вынуждены это признать", - указал российский постпред. При этом он обратил внимание на негативные последствия антироссийских санкций для самих европейских стран. "Санкции стали инструментом саморазрушения европейской экономики, получившей удар, от которого (она - ред.) до сих пор не оправилась", - заметил Полянский, добавив, что в итоге за эту политику расплачиваются из своего кармана европейские налогоплательщики. "Ограничения на энергоносители, на финансовые операции, на поставки технологий обернулись против европейских компаний и домохозяйств", - резюмировал постпред. Мероприятие закрыто для прессы. Текст заявления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.

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