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"Глобал Портс" снизила грузооборот морских терминалов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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"Глобал Портс" снизила грузооборот морских терминалов
"Глобал Портс" снизила грузооборот морских терминалов - 22.10.2026, ПРАЙМ
"Глобал Портс" снизила грузооборот морских терминалов
Консолидированный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" по итогам января-сентября снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 795 тысяч TEU,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:35+0300
2026-10-22T12:35+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Консолидированный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" по итогам января-сентября снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 795 тысяч TEU, сообщила компания. "По итогам 9 месяцев совокупный морской контейнерооборот холдинга сократился на 4,9%, до 795 тысяч TEU, поскольку ускорения роста во II и III кварталах оказалось недостаточно для компенсации снижения оборота, произошедшего в I квартале на фоне тяжелой ледовой обстановки в Балтийском бассейне и замедления рынка в начале года. Рост морского контейнерного оборота в Дальневосточном бассейне за 9 месяцев 2026 года составил 16,1% год к году", - говорится в сообщении. Уточняется, что консолидированный морской контейнерооборот терминалов компании вырос в третьем квартале на 2,6% в годовом выражении, до 280 тысяч TEU. Рост отмечен в обоих бассейнах присутствия: в Балтийском – на 1,2% и Дальневосточном – на 5,4%. "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.
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бизнес, россия, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:35 22.10.2026
 
"Глобал Портс" снизила грузооборот морских терминалов

Консолидированный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" снизился на 4,9%

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Консолидированный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" по итогам января-сентября снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 795 тысяч TEU, сообщила компания.
"По итогам 9 месяцев совокупный морской контейнерооборот холдинга сократился на 4,9%, до 795 тысяч TEU, поскольку ускорения роста во II и III кварталах оказалось недостаточно для компенсации снижения оборота, произошедшего в I квартале на фоне тяжелой ледовой обстановки в Балтийском бассейне и замедления рынка в начале года. Рост морского контейнерного оборота в Дальневосточном бассейне за 9 месяцев 2026 года составил 16,1% год к году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что консолидированный морской контейнерооборот терминалов компании вырос в третьем квартале на 2,6% в годовом выражении, до 280 тысяч TEU. Рост отмечен в обоих бассейнах присутствия: в Балтийском – на 1,2% и Дальневосточном – на 5,4%.
"Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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