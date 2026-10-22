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Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов
Финская компания Posiva первая в мире получила разрешение на эксплуатацию объекта по хранению отработанных ядерных отходов, сообщило финское министерство... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:23+0300
2026-10-22T18:23+0300
2026-10-22T18:23+0300
газ
финляндия
хельсинки
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская компания Posiva первая в мире получила разрешение на эксплуатацию объекта по хранению отработанных ядерных отходов, сообщило финское министерство экономики и занятости.
"Правительство Финляндии выдало компании Posiva лицензию на эксплуатацию завода по инкапсуляции и объекта окончательного захоронения отработанного ядерного топлива в Олкилуото, Эурайоки, сроком до конца 2070 года. Это первый в мире объект окончательного захоронения отработанного ядерного топлива, получивший лицензию на эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Лицензия разрешает Posiva захоронять отработанное ядерное топливо с атомных электростанций "Олкилуото" и "Ловииса". При этом компания несет ответственность за безопасность объекта, сообщило министерство.
В публикации уточняется, что хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается захоранивать не более 6,5 тысячи тонн урана в составе отработанного топлива. Лицензия также разрешает окончательное захоронение некоторых других радиоактивных отходов и материалов, образующихся в медицинских учреждениях и исследовательских организациях.
По оценкам властей, операции по захоронению будут продолжаться до 2120-х годов, после чего хранилище будет засыпано и закрыто, сообщило министерство. После закрытия объекта ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана государству.
В августе Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов. Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото", примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.
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газ, финляндия, хельсинки
Газ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов
Финская компания Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская компания Posiva первая в мире получила разрешение на эксплуатацию объекта по хранению отработанных ядерных отходов, сообщило финское министерство экономики и занятости.
"Правительство Финляндии выдало компании Posiva лицензию на эксплуатацию завода по инкапсуляции и объекта окончательного захоронения отработанного ядерного топлива в Олкилуото, Эурайоки, сроком до конца 2070 года. Это первый в мире объект окончательного захоронения отработанного ядерного топлива, получивший лицензию на эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Лицензия разрешает Posiva захоронять отработанное ядерное топливо с атомных электростанций "Олкилуото" и "Ловииса". При этом компания несет ответственность за безопасность объекта, сообщило министерство.
В публикации уточняется, что хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается захоранивать не более 6,5 тысячи тонн урана в составе отработанного топлива. Лицензия также разрешает окончательное захоронение некоторых других радиоактивных отходов и материалов, образующихся в медицинских учреждениях и исследовательских организациях.
По оценкам властей, операции по захоронению будут продолжаться до 2120-х годов, после чего хранилище будет засыпано и закрыто, сообщило министерство. После закрытия объекта ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана государству.
В августе Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов. Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото", примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.