Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/posiva-874530682.html
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов
Финская компания Posiva первая в мире получила разрешение на эксплуатацию объекта по хранению отработанных ядерных отходов, сообщило финское министерство... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:23+0300
2026-10-22T18:23+0300
газ
финляндия
хельсинки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874530682.jpg?1792682588
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская компания Posiva первая в мире получила разрешение на эксплуатацию объекта по хранению отработанных ядерных отходов, сообщило финское министерство экономики и занятости. "Правительство Финляндии выдало компании Posiva лицензию на эксплуатацию завода по инкапсуляции и объекта окончательного захоронения отработанного ядерного топлива в Олкилуото, Эурайоки, сроком до конца 2070 года. Это первый в мире объект окончательного захоронения отработанного ядерного топлива, получивший лицензию на эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе ведомства. Лицензия разрешает Posiva захоронять отработанное ядерное топливо с атомных электростанций "Олкилуото" и "Ловииса". При этом компания несет ответственность за безопасность объекта, сообщило министерство. В публикации уточняется, что хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается захоранивать не более 6,5 тысячи тонн урана в составе отработанного топлива. Лицензия также разрешает окончательное захоронение некоторых других радиоактивных отходов и материалов, образующихся в медицинских учреждениях и исследовательских организациях. По оценкам властей, операции по захоронению будут продолжаться до 2120-х годов, после чего хранилище будет засыпано и закрыто, сообщило министерство. После закрытия объекта ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана государству. В августе Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов. Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото", примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.
финляндия
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, финляндия, хельсинки
Газ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
18:23 22.10.2026
 
Финская Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов

Финская компания Posiva получила разрешение на хранение отработанных ядерных отходов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Финская компания Posiva первая в мире получила разрешение на эксплуатацию объекта по хранению отработанных ядерных отходов, сообщило финское министерство экономики и занятости.
"Правительство Финляндии выдало компании Posiva лицензию на эксплуатацию завода по инкапсуляции и объекта окончательного захоронения отработанного ядерного топлива в Олкилуото, Эурайоки, сроком до конца 2070 года. Это первый в мире объект окончательного захоронения отработанного ядерного топлива, получивший лицензию на эксплуатацию", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Лицензия разрешает Posiva захоронять отработанное ядерное топливо с атомных электростанций "Олкилуото" и "Ловииса". При этом компания несет ответственность за безопасность объекта, сообщило министерство.
В публикации уточняется, что хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается захоранивать не более 6,5 тысячи тонн урана в составе отработанного топлива. Лицензия также разрешает окончательное захоронение некоторых других радиоактивных отходов и материалов, образующихся в медицинских учреждениях и исследовательских организациях.
По оценкам властей, операции по захоронению будут продолжаться до 2120-х годов, после чего хранилище будет засыпано и закрыто, сообщило министерство. После закрытия объекта ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана государству.
В августе Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов. Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото", примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.
 
ГазФИНЛЯНДИЯХельсинки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала