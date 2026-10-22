https://1prime.ru/20261022/pravitelstvo--874526389.html
Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав
Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав - 22.10.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав
Правительство РФ в четверг одобрило законопроект, предполагающий увеличение штрафов за вождение без прав или с просроченными правами до 30 тысяч рублей при... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:48+0300
2026-10-22T16:48+0300
2026-10-22T16:48+0300
бизнес
россия
общество
михаил мишустин
мвд
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874526305_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab937995388381ef3c2ac12e6cb6d3eb.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг одобрило законопроект, предполагающий увеличение штрафов за вождение без прав или с просроченными правами до 30 тысяч рублей при первом нарушении и до 50 тысяч рублей при повторном, сообщил РИА Новости источник. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг провел заседание правительства. В повестке было рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в КоАП в части усиления административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Поправки, разработанные МВД, предполагают увеличение штрафов за езду без прав до 15-30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30-50 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, скидки в 25% на оплату штрафа, согласно инициативе, не будет даже при оплате в течение 30 дней. "Одобрен", - сообщил РИА Новости источник. Законопроект подготовлен в целях повышения мер общественной безопасности в области дорожного движения и направлен на сохранение жизни и здоровья граждан.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874526305_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1257186d4fa5fe4a597bcd749e844f6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , михаил мишустин, мвд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, МВД
Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав
Правительство одобрило проект об увеличении штрафов за езду без прав до 30 тысяч рублей