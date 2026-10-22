https://1prime.ru/20261022/pravitelstvo--874526389.html

Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав

Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав - 22.10.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав

Правительство РФ в четверг одобрило законопроект, предполагающий увеличение штрафов за вождение без прав или с просроченными правами до 30 тысяч рублей при... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:48+0300

2026-10-22T16:48+0300

2026-10-22T16:48+0300

бизнес

россия

общество

михаил мишустин

мвд

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг одобрило законопроект, предполагающий увеличение штрафов за вождение без прав или с просроченными правами до 30 тысяч рублей при первом нарушении и до 50 тысяч рублей при повторном, сообщил РИА Новости источник. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг провел заседание правительства. В повестке было рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в КоАП в части усиления административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Поправки, разработанные МВД, предполагают увеличение штрафов за езду без прав до 15-30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30-50 тысяч рублей – при повторном. Кроме того, скидки в 25% на оплату штрафа, согласно инициативе, не будет даже при оплате в течение 30 дней. "Одобрен", - сообщил РИА Новости источник. Законопроект подготовлен в целях повышения мер общественной безопасности в области дорожного движения и направлен на сохранение жизни и здоровья граждан.

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бизнес, россия, общество , михаил мишустин, мвд