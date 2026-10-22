https://1prime.ru/20261022/pravitelstvo-874531066.html

Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан

Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан - 22.10.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан

Правительство России утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги останутся регулируемыми государством,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:38+0300

2026-10-22T18:38+0300

2026-10-22T18:38+0300

россия

минцифры

почта россии

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги останутся регулируемыми государством, сообщило Минцифры. "Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги по отправке письменной корреспонденции останутся регулируемыми государством", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в список вошли многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Согласно новому федеральному закону о поддержке "Почты России", с 1 марта 2027 года тарифы на универсальные услуги почтовой связи для остальных клиентов, за исключением органов власти и государственных корпораций, будут переведены на договорную основу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, минцифры, почта россии