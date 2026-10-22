https://1prime.ru/20261022/pravitelstvo-874531066.html
Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан
Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан - 22.10.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан
Правительство России утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги останутся регулируемыми государством,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:38+0300
2026-10-22T18:38+0300
2026-10-22T18:38+0300
россия
минцифры
почта россии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги останутся регулируемыми государством, сообщило Минцифры.
"Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги по отправке письменной корреспонденции останутся регулируемыми государством", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в список вошли многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Согласно новому федеральному закону о поддержке "Почты России", с 1 марта 2027 года тарифы на универсальные услуги почтовой связи для остальных клиентов, за исключением органов власти и государственных корпораций, будут переведены на договорную основу.
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россия, минцифры, почта россии
РОССИЯ, Минцифры, Почта России
Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан
Минцифры: тарифы на универсальные почтовые услуги останутся регулируемыми государством
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги останутся регулируемыми государством, сообщило Минцифры.
"Правительство утвердило перечень льготных категорий граждан, для которых тарифы на универсальные почтовые услуги по отправке письменной корреспонденции останутся регулируемыми государством", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в список вошли многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Согласно новому федеральному закону о поддержке "Почты России", с 1 марта 2027 года тарифы на универсальные услуги почтовой связи для остальных клиентов, за исключением органов власти и государственных корпораций, будут переведены на договорную основу.