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Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям

Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям - 22.10.2026, ПРАЙМ

Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям

Правительство России включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями, соответствующее... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:20+0300

2026-10-22T19:20+0300

2026-10-22T19:30+0300

бизнес

россия

свердловская область

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 25 июля 2024 г. Nº 1006 "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (трамваев)"… пункт 9... дополнить словами "Нижегородской и Свердловской областей", - говорится в постановлении. Занимавший тогда пост главы Минтранса России Андрей Никитин, выступая в июне на правчасе в Совете Федерации, рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.

свердловская область

москва

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