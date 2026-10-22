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Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям
Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям - 22.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям
Правительство России включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями, соответствующее... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:20+0300
2026-10-22T19:30+0300
бизнес
россия
свердловская область
москва
санкт-петербург
совет федерации
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 25 июля 2024 г. Nº 1006 "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (трамваев)"… пункт 9... дополнить словами "Нижегородской и Свердловской областей", - говорится в постановлении. Занимавший тогда пост главы Минтранса России Андрей Никитин, выступая в июне на правчасе в Совете Федерации, рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.
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бизнес, россия, свердловская область, москва, санкт-петербург, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Совет Федерации
19:20 22.10.2026 (обновлено: 19:30 22.10.2026)
 
Кабмин включил еще два региона в эксперимент по беспилотным трамваям

Нижегородскую и Свердловскую области включили в эксперимент с беспилотными трамваями

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Правительство России включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 25 июля 2024 г. Nº 1006 "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (трамваев)"… пункт 9... дополнить словами "Нижегородской и Свердловской областей", - говорится в постановлении.
Занимавший тогда пост главы Минтранса России Андрей Никитин, выступая в июне на правчасе в Совете Федерации, рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.
 
БизнесРОССИЯСвердловская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСовет Федерации
 
 
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