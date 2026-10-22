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Чистая прибыль Meta* за три квартала выросла на 39,2%

Чистая прибыль Meta* за три квартала выросла на 39,2% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Meta* за три квартала выросла на 39,2%

Чистая прибыль компании Meta* за первые три квартала текущего года выросла на 39,2% в годовом выражении и составила 52,481 миллиарда долларов, следует из... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T07:50+0300

2026-10-22T07:50+0300

2026-10-22T08:18+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta* за первые три квартала текущего года выросла на 39,2% в годовом выражении и составила 52,481 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 20,44 доллара с 14,62 доллара годом ранее, выручка увеличилась на 28,8% - до 181,712 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль Meta увеличилась в 3,6 раза - до 9,86 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,83 доллара после 1,05 доллара за третий квартал прошлого года. Выручка выросла на 26,1% - до 64,601 миллиарда долларов при прогнозе в 63,34 миллиарда. Число ежедневных активных пользователей в сентябре увеличилось на 3% в годовом выражении - до 3,64 миллиарда человек. Акции Meta после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,5%. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на "метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

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бизнес, финансы, сша, марк цукерберг, meta, facebook