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Чистая прибыль финской Lindex в III квартале составила 7,6 миллиона евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль финской Lindex в III квартале составила 7,6 миллиона евро
Чистая прибыль финской Lindex в III квартале составила 7,6 миллиона евро - 22.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль финской Lindex в III квартале составила 7,6 миллиона евро
Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) в январе-сентябре составила 7,6 миллиона евро по сравнению с убытком годом ранее в... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T09:51+0300
2026-10-22T09:51+0300
бизнес
stockmann
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874502138.jpg?1792651893
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) в январе-сентябре составила 7,6 миллиона евро по сравнению с убытком годом ранее в 5,2 миллиона евро, следует из сообщения компании. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,05 евро после прошлогоднего убытка в 0,03 евро, а выручка поднялась почти на 4%, до 693,9 миллиона евро. За третий квартал чистая прибыль компании подскочила в 6,4 раза годовом выражении - до 12,1 миллиона евро. В пересчете на акцию прибыль компании составила 0,07 евро после 0,01 евро в прошлом году. Квартальная выручка составила 241,5 миллиона евро, что на 6,1% выше показателя годичной давности. Компания Lindex (ранее Stockmann), основанная в 1862 году, в настоящее время управляет 440 магазинами в 17 странах. Штат на конец сентября составлял почти 6 тысяч сотрудников. В марте 2024 года на общем собрании было принято решение о смене названия на Lindex Group Oyj с прежнего Stockmann Oyj Abp.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, stockmann
Бизнес, Stockmann
09:51 22.10.2026
 
Чистая прибыль финской Lindex в III квартале составила 7,6 миллиона евро

Чистая прибыль финской компании Lindex в I квартале составила 7,6 миллиона евро

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль финской компании розничной торговли Lindex (бывшая Stockmann) в январе-сентябре составила 7,6 миллиона евро по сравнению с убытком годом ранее в 5,2 миллиона евро, следует из сообщения компании.
Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,05 евро после прошлогоднего убытка в 0,03 евро, а выручка поднялась почти на 4%, до 693,9 миллиона евро.
За третий квартал чистая прибыль компании подскочила в 6,4 раза годовом выражении - до 12,1 миллиона евро. В пересчете на акцию прибыль компании составила 0,07 евро после 0,01 евро в прошлом году. Квартальная выручка составила 241,5 миллиона евро, что на 6,1% выше показателя годичной давности.
Компания Lindex (ранее Stockmann), основанная в 1862 году, в настоящее время управляет 440 магазинами в 17 странах. Штат на конец сентября составлял почти 6 тысяч сотрудников. В марте 2024 года на общем собрании было принято решение о смене названия на Lindex Group Oyj с прежнего Stockmann Oyj Abp.
 
БизнесStockmann
 
 
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