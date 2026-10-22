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Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2%

Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2%

Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 5,837 миллиарда фунтов стерлингов (около... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:03+0300

2026-10-22T10:03+0300

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финансы

банки

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 5,837 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,8 миллиарда долларов), что на 17,2% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, следует из отчетности кредитной организации. В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль за отчетный период выросла до 0,43 фунта (0,57 доллара) с 0,35 фунта годом ранее. Выручка Barclays за эти три квартала увеличилась на 8,17% в годовом выражении - до 23,866 миллиарда фунтов (32 миллиарда долларов). По итогам третьего квартала банк зафиксировал чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,646 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов), что на 12,97% больше прошлогоднего показателя. Квартальная базовая прибыль на одну обыкновенную акцию сократилась до 0,12 фунта (0,16 доллара) с 0,1 фунта годом ранее. Выручка выросла на 3% - до 7,365 миллиарда фунтов (9,8 миллиарда долларов). Банк в то же время объявил о программе обратного выкупа акций на 500 миллионов фунтов (669 миллион долларов). Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.

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финансы, банки, лондон, великобритания, barclays