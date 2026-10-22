Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/pribyl-874502423.html
Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2%
Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2%
Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 5,837 миллиарда фунтов стерлингов (около... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:03+0300
2026-10-22T10:03+0300
финансы
банки
лондон
великобритания
barclays
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874502423.jpg?1792652620
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 5,837 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,8 миллиарда долларов), что на 17,2% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, следует из отчетности кредитной организации. В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль за отчетный период выросла до 0,43 фунта (0,57 доллара) с 0,35 фунта годом ранее. Выручка Barclays за эти три квартала увеличилась на 8,17% в годовом выражении - до 23,866 миллиарда фунтов (32 миллиарда долларов). По итогам третьего квартала банк зафиксировал чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,646 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов), что на 12,97% больше прошлогоднего показателя. Квартальная базовая прибыль на одну обыкновенную акцию сократилась до 0,12 фунта (0,16 доллара) с 0,1 фунта годом ранее. Выручка выросла на 3% - до 7,365 миллиарда фунтов (9,8 миллиарда долларов). Банк в то же время объявил о программе обратного выкупа акций на 500 миллионов фунтов (669 миллион долларов). Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.
лондон
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, лондон, великобритания, barclays
Финансы, Банки, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Barclays
10:03 22.10.2026
 
Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2%

Чистая прибыль Barclays за III квартал выросла на 17,2% - до $7,8 млрд

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 5,837 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,8 миллиарда долларов), что на 17,2% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, следует из отчетности кредитной организации.
В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль за отчетный период выросла до 0,43 фунта (0,57 доллара) с 0,35 фунта годом ранее. Выручка Barclays за эти три квартала увеличилась на 8,17% в годовом выражении - до 23,866 миллиарда фунтов (32 миллиарда долларов).
По итогам третьего квартала банк зафиксировал чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,646 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов), что на 12,97% больше прошлогоднего показателя. Квартальная базовая прибыль на одну обыкновенную акцию сократилась до 0,12 фунта (0,16 доллара) с 0,1 фунта годом ранее. Выручка выросла на 3% - до 7,365 миллиарда фунтов (9,8 миллиарда долларов).
Банк в то же время объявил о программе обратного выкупа акций на 500 миллионов фунтов (669 миллион долларов).
Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.
 
ФинансыБанкиЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯBarclays
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала