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Чистая прибыль ММК по РСБУ за три квартала выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль ММК по РСБУ за три квартала выросла в 1,4 раза - 22.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ММК по РСБУ за три квартала выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по РСБУ по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличилась примерно в 1,4 раза в годовом... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:40+0300

2026-10-22T11:40+0300

2026-10-22T11:44+0300

промышленность

виктор рашников

ммк

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по РСБУ по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличилась примерно в 1,4 раза в годовом выражении и составила 23,364 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. При этом выручка в январе-сентябре снизилась на 3,9%, до 375,685 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 311,593 миллиарда рублей, что на 4,8% ниже, чем в аналогичном периоде годом ранее. Валовая прибыль осталась примерно на уровне показателя за аналогичный прошлогодний период в размере 64,092 миллиарда рублей. Прибыль от продаж сократилась на 6,7%, до 22,536 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения возросла в 1,4 раза и составила 30,664 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства ММК на 30 сентября текущего года увеличились до 46,565 миллиарда рублей с 44,872 миллиарда рублей на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства компании выросли до 141,144 миллиарда рублей с 121,649 миллиарда рублей. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выпуск стали компанией по итогам января-сентября 2026 года увеличился на 7,4%, до 8,18 миллиона тонн.

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промышленность, виктор рашников, ммк