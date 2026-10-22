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Чистая прибыль Procter Gamble в I квартале снизилась на 0,4%
Чистая прибыль Procter Gamble в I квартале снизилась на 0,4% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Procter Gamble в I квартале снизилась на 0,4%
Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого квартала текущего... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:40+0300
2026-10-22T14:40+0300
2026-10-22T14:40+0300
финансы
сша
p&g
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого квартала текущего финансового года (совпадает с третьим календарным кварталом года), снизилась на 0,4% в годовом выражении, до 4,731 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.
Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 1,97 доллара с 1,95 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 2 доллара при прогнозе аналитиков в 1,89 доллара.
Продажи компании в отчетном периоде увеличились на 4% по сравнению показателем аналогичного периода прошлого года, составив 23,276 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 22,82 миллиарда.
Компания сохранила прогнозы роста чистой разводненной прибыли на акцию на уровне 1-5%, роста базовой прибыли на акцию примерно на 3%.
Акции P&G на предварительных торгах в США дешевеют на 2,3%.
Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается примерно в 70 странах.
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финансы, сша, p&g
Чистая прибыль Procter Gamble в I квартале снизилась на 0,4%
Чистая прибыль P G в I квартале снизилась на 0,4%, до $4,731 млрд
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого квартала текущего финансового года (совпадает с третьим календарным кварталом года), снизилась на 0,4% в годовом выражении, до 4,731 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.
Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 1,97 доллара с 1,95 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 2 доллара при прогнозе аналитиков в 1,89 доллара.
Продажи компании в отчетном периоде увеличились на 4% по сравнению показателем аналогичного периода прошлого года, составив 23,276 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 22,82 миллиарда.
Компания сохранила прогнозы роста чистой разводненной прибыли на акцию на уровне 1-5%, роста базовой прибыли на акцию примерно на 3%.
Акции P&G на предварительных торгах в США дешевеют на 2,3%.
Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается примерно в 70 странах.