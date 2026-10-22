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Продажи Nestle SA за три квартала снизились на 0,01%

Продажи Nestle SA за три квартала снизились на 0,01% - 22.10.2026, ПРАЙМ

Продажи Nestle SA за три квартала снизились на 0,01%

Продажи швейцарского концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, за первые три квартала 2026 года уменьшились... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T09:57+0300

2026-10-22T09:57+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи швейцарского концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, за первые три квартала 2026 года уменьшились на 0,01% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 65,865 миллиарда швейцарских франков (примерно 79,9 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. При этом органический рост продаж составил 3,7%. В том числе продажи в Северной и Южной Америке слабо выросли - на 0,1%, до 28,735 миллиарда франков (34,85 миллиарда долларов). Там был зафиксирован органический рост продаж в 3,3%. Объем продаж в Европе составил 13,724 миллиарда франков (16,65 миллиарда долларов), увеличившись на 0,04% в годовом выражении. Органический рост там составил 2,2%. В регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) общие продажи уменьшились на 0,5%, до 15,706 миллиарда франков (19,05 миллиарда долларов), а их органический рост составил 5%. Из отчета также следует, что c конца сентября 2026 года бизнес компании в Российской Федерации перестал консолидироваться в отчетности в связи c передачей во временное внешнее управление. Nestle отмечает, что данное изменение не повлияло на продажи за третий квартал и за девять месяцев, а также оказало ограниченное финансовое влияние на основные показатели за 2026 год. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал российские активы компании Nestle во временное управление. Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, основанный в 1866 году. Ему принадлежит 335 фабрик в 75 странах мира. В портфель компании входит более 2 тысяч брендов. Штат по состоянию на конец года составлял примерно 271 тысячу человек.

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бизнес, газ, южная америка, европа, азия, владимир путин, nestle