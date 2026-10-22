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Продажи новых LCV в России в 2026 году составят 1,42-1,4 миллиона единиц

Продажи новых LCV в России в 2026 году составят 1,42-1,4 миллиона единиц - 22.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых LCV в России в 2026 году составят 1,42-1,4 миллиона единиц

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2026 году составят 1,42-1,450 миллиона единиц и сохранятся на уровне 1,4-1,5 миллиона... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:53+0300

2026-10-22T12:53+0300

2026-10-22T12:53+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2026 году составят 1,42-1,450 миллиона единиц и сохранятся на уровне 1,4-1,5 миллиона единиц в 2027 году, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗ" Сергей Громак. В Совете Федерации в четверг проходит совещание на тему "О реализации текущих программ поддержки спроса в автомобильной промышленности". "Рынок автомобилей в Российской Федерации находится все еще на низком уровне. Если в 2024 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составлял 1 миллион 700 тысяч, то в этом году, как и в прошлом, рынок немного превысит показатель 1 миллион 400… В этом году будет где-то 1 миллион 420 (тысяч - ред.) - 1 миллион 450 (тысяч - ред.)", - привел прогнозы Громак. "Честно говоря, каких-то триггеров для роста рынка в следующем году мы тоже не видим, поэтому мы полагаем, что в следующем году уровень рынка сохранится на уровне 1,4-1,5 миллиона", - добавил он. По данным Минпромторга России, в 2025 году в стране было реализовано 1,3 миллиона новых легковых автомобилей и чуть более 100 тысяч новых легких коммерческих автомобилей (LCV).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, газ, автоваз, совет федерации, минпромторг