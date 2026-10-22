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В Пскове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пскове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Пскове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T01:04+0300
2026-10-22T01:04+0300
2026-10-22T01:04+0300
бизнес
псков
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, псков, росавиация
Бизнес, Псков, Росавиация
В Пскове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов