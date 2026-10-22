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В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 22.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T02:25+0300
2026-10-22T02:25+0300
2026-10-22T02:25+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.