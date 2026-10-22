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В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 22.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T02:25+0300

2026-10-22T02:25+0300

2026-10-22T02:25+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, россия, псков, росавиация