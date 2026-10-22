https://1prime.ru/20261022/putin--874519660.html
Путин призвал упростить таможенные процедуры и декларирование
Путин призвал упростить таможенные процедуры и декларирование - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал упростить таможенные процедуры и декларирование
Президент РФ Владимир Путин призвал упрощать таможенные процедуры и повышать прозрачность декларирования и оформления внешних торговых документов. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:17+0300
2026-10-22T15:17+0300
2026-10-22T15:17+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал упрощать таможенные процедуры и повышать прозрачность декларирования и оформления внешних торговых документов. "Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально-ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.
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россия, владимир путин
Путин призвал упростить таможенные процедуры и декларирование
Путин призвал упрощать таможенные процедуры и повышать прозрачность оформления документов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал упрощать таможенные процедуры и повышать прозрачность декларирования и оформления внешних торговых документов.
"Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально-ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.