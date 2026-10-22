https://1prime.ru/20261022/putin--874519726.html

Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса

Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса - 22.10.2026, ПРАЙМ

Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы российского бизнеса. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:18+0300

2026-10-22T15:18+0300

2026-10-22T15:18+0300

россия

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы российского бизнеса. "Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

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2026

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россия, бизнес, владимир путин