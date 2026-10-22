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Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса
Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса - 22.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы российского бизнеса. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:18+0300
2026-10-22T15:18+0300
2026-10-22T15:18+0300
россия
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы российского бизнеса. "Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса", - сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.
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россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
Путин призвал создать благоприятные условия для бизнеса
Путин заявил о необходимости создать благоприятные условия для российского бизнеса